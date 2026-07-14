La sorprendente reacción del hombre atacado por un bisonte en Yellowstone: ni las fracturas ni el susto apagaron su sentido del humor

El hombre de 65 años que el pasado viernes fue embestido por un bisonte en una zona de pícnic del Parque Nacional de Yellowstone, en EEUU, permaneció consciente en todo momento tras el ataque e incluso conservó el sentido del humor mientras esperaba la llegada de los equipos de emergencia, según el relato de uno de los principales testigos del suceso.

Carl Isom-McDaniel sufrió múltiples fracturas después de que el animal lo alcanzara cuando intentaba ponerse a salvo y lo lanzara unos dos metros y medio por los aires. Sin embargo, pese a la gravedad de las lesiones, "le dolía mucho la pierna, pero por lo demás estuvo consciente todo el tiempo, de buen ánimo y bromeando", aseguró el fotógrafo de naturaleza Mike MacLeod, testigo de los hechos y autor del vídeo viral del ataque, en declaraciones recogidas por 'The New York Times'.

MacLeod grabó parte de la escena en vídeo desde el cámping Bridge Bay, donde el bisonte llevaba varios minutos deambulando con un comportamiento cada vez más agresivo. Según explicó, el macho se encontraba probablemente en plena época de celo, durante la cual los niveles de testosterona aumentan de forma notable, haciendo que estos animales sean especialmente territoriales e impredecibles.

"Cuando se levantó, pateaba como un caballo de rodeo y está claramente muy agitado", describió el fotógrafo, licenciado en Biología de la Fauna Silvestre y antiguo fotógrafo de guerra.

Las dudas de la víctima

Antes de atacar a Isom-McDaniel, el bisonte ya había cargado contra un grupo de adolescentes, que lograron apartarse a tiempo. Después se revolcó sobre el suelo junto a un camino del camping, donde permanecían aún los restos de una cena en una mesa de pícnic, mientras decenas de visitantes seguían la escena desde la distancia.

Según MacLeod, el hombre herido y su nieto se habían detenido unos instantes para fotografiar al animal. Cuando terminaron, el abuelo expresó sus dudas sobre la situación. "Dijo algo así como: 'Vámonos de aquí. Esto no me gusta'", ha recordado.

En un primer momento pareció que el bisonte dirigía su atención hacia una camioneta que pasaba por la zona. Sin embargo, cuando el vehículo se alejó, comenzó a perseguir al abuelo y a su nieto alrededor de un grupo de pinos. El menor consiguió escapar corriendo, pero Isom-McDaniel fue alcanzado. El animal lo enganchó con uno de sus cuernos cerca de la cadera antes de proyectarlo por los aires.

El ataque no terminó ahí. "Sabía que estaba en peligro porque el bisonte no se marchaba. Se quedó justo encima de Carl y estaba muy, muy enfadado. Movía la cabeza arriba y abajo y mostraba todo ese comportamiento agresivo", ha explicado MacLeod.

Ante el riesgo de que el animal volviera a embestir a la víctima, el fotógrafo decidió intervenir. "Dejé la cámara a un lado y corrí hacia el bisonte agitando los brazos arriba y abajo, gritando a todo pulmón y saltando para intentar parecer más grande y distraerlo", relató. Otros campistas hicieron lo mismo y, finalmente, el bisonte optó por alejarse.

Época de apareamiento

Los visitantes atendieron entonces al herido hasta la llegada de la ambulancia del parque, unos diez minutos después. El Servicio de Parques Nacionales confirmó que fue evacuado a un hospital cercano, aunque no ha facilitado información sobre su evolución.

El incidente coincide con el inicio de la temporada de apareamiento de los bisontes, que también marca el comienzo de la mayor afluencia de turistas al parque. Las autoridades recuerdan que los visitantes deben mantenerse siempre a una distancia mínima de una veintena de metros de estos animales, capaces de superar los 900 kilos de peso y correr a cerca de 50 kilómetros por hora.

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MacLeod insistió, no obstante, en que en esta ocasión los presentes mantenían una distancia prudente. "La mayoría de la gente sabe que estos dos no se lo buscaron", afirmó, aunque lamentó haber observado durante el fin de semana otros casos de turistas acercándose mucho más de lo recomendable a la fauna salvaje de Yellowstone.