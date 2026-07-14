Reaccions
Sánchez promet recursos per a la reconstrucció després del foc
El president del Govern, Pedro Sánchez, va prometre ahir la posada a disposició de recursos de l’Estat per a la "reconstrucció" després del devastador incendi a Los Gallardos (Almeria) amb l’objectiu que la població afectada pugui recuperar la normalitat amb la màxima celeritat. Durant una visita al Lloc de Comandament Avançat de Turre (Almeria), va visibilitzar la coordinació i cooperació entre administracions per aturar les flames en l’incendi a Los Gallardos.
Ho va fer en una compareixença conjunta amb el president de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno, que també va ressaltar el "treball en xarxa" en la lluita contra el foc. Amb tot, Sánchez va tornar a insistir a l’oposició en la necessitat d’impulsar les mesures del pacte d’Estat davant l’emergència climàtica que va posar sobre la taula després dels incendis de l’estiu passat. "No solament és reaccionar, sinó que hem de prevenir", va insistir després de ressaltar que l’any passat un terç de la superfície calcinada a Europa es va produir a Espanya. A partir de la constatació de "l’emergència climàtica", va cridar totes les administracions a estar a l’altura i desbloquejar les mesures i recursos per "articular un gran acord davant l’emergència climàtica".
"Complex i complicat"
Sánchez va advertir que serà un "estiu complex i complicat", motiu pel qual va reiterar que el Govern mantindrà l’alerta i desplegarà el seu pla contra incendis "per respondre amb la màxima celeritat". Tant Moreno com Sánchez van coincidir en la necessitat d’investigar les causes de Los Gallardos.
- Jhonny Mancilla, profesor: 'Estamos ante una generación de jóvenes para quienes la escuela clásica ya no da respuesta
- Catalunya se enfrenta a la tercera ola de calor del verano con temperaturas que ya superan los 38 grados
- Dan Buettner, experto en longevidad: 'Si caminas, nadas o sales a correr todos los días, sumas 3 años de media a tu expectativa de vida
- Muere una niña de 9 años en las termas de la Fontcalda a raíz de la caída de una roca mientras se bañaba
- Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
- Un incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) afecta 80 hectáreas: los Bomberos temen por las urbanizaciones
- Muere un joven de 16 años en un coche que se salió de la vía y chocó contra un árbol en Castellar del Vallès
- La Generalitat sanciona al Institut Josep Carreras por no proteger a una trabajadora que sufrió 'menosprecio' por parte de Manel Esteller