El proyecto de Universidad de Cerdanya se presenta en el Capcir

La Universidad de Cerdanya ya ha empezado a dar sus primeros pasos. El municipio de Matamala ha acogido la presentación institucional de este nuevo proyecto transfronterizo, una iniciativa que quiere convertir la comarca en un espacio compartido de formación, cooperación e innovación en toda la Cerdanya, a ambos lados de la frontera estatal.

El acto reunió a representantes institucionales, entidades, empresas, centros educativos, profesionales, actores de la economía social y solidaria y ciudadanos implicados en el desarrollo del territorio. El encuentro sirvió para presentar las conclusiones del primer estudio territorial del proyecto y definir las líneas de trabajo que marcarán los próximos meses, según han informado desde la comunidad de municipios de los Pirineos Catalanes.

El análisis, elaborado por la agencia Albea, constata que la Cerdanya afronta importantes retos, especialmente en materia de movilidad, acceso a la vivienda y dependencia de una economía fuertemente estacional. Aun así, también pone de relieve que el territorio dispone de un importante capital de conocimiento, iniciativas y experiencias que, según los impulsores del proyecto, hay que conectar para generar nuevas oportunidades.

En este contexto nace la Universidad de Cerdanya, que no se plantea como un nuevo centro universitario convencional, sino como una red capaz de articular los recursos ya existentes a ambos lados de la frontera. El objetivo es facilitar la colaboración entre instituciones, centros educativos, empresas y entidades para favorecer el aprendizaje permanente y el desarrollo territorial.

Tres ejes de trabajo

El proyecto se estructura en torno a tres grandes ámbitos. El primero es un campus conectado transfronterizo que permita compartir recursos y actividades formativas. El segundo es una universidad popular, concebida para fomentar la formación a lo largo de toda la vida. El tercero es una escuela de la convivencia, orientada a reforzar las relaciones sociales y culturales entre los habitantes de ambos lados de la frontera.

Els promotors han anunciat que en les pròximes setmanes es faran públics els resultats complets de l'estudi territorial, s'impulsaran els primers mòduls pilot i s'ampliarà la xarxa de col·laboradors per consolidar aliances estables.

La presentación también sirvió para poner en valor el carácter colaborativo del proyecto, con la participación de representantes de la Generalitat, de la Comunidad de Municipios de los Pirineos Catalanes, del Campus Conectado de Font-Romeu, de la Fundación Mentalidad Nueva, del Parque Natural Regional de los Pirineos Catalanes y de diversas consultorías y entidades sociales implicadas en la iniciativa.

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La Universidad de Cerdanya forma parte de un proyecto financiado por el programa europeo Interreg POCTEFA, que promueve la cooperación entre territorios fronterizos con la voluntad de construir una Cerdanya más integrada, innovadora y sin fronteras.

Fuente: Regió7