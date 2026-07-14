Falsificación documental
La Policía Nacional desarticula en Badalona una trama dedicada a la venta fraudulenta de empadronamientos
Los dos detenidos operaban en las inmediaciones de las oficinas de atención al ciudadano de Badalona, ofreciendo empadronamientos a cambio de dinero
Barcelona investiga empadronamientos fraudulentos en varias fincas con falsos contratos de alquiler
La Policía Nacional ha desarticulado en Badalona una trama dedicada a vender de forma fraudulenta empadronamientos para facilitar la residencia a extranjeros que se encuentran en situación irregular en España. Hay dos detenidos, a quienes se les atribuye un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.
La red se dedicaba a la venta, en la mayoría de los casos a cambio de entre 500 y 1.000 euros, de certificados de empadronamiento fraudulentos con los que ciudadanos procedentes de terceros países simulaban una permanencia en territorio español con el objetivo de obtener un permiso de residencia o de trabajo. Los implicados se situaban en las inmediaciones de las oficinas de atención al ciudadano de Badalona para localizar a personas con estas necesidades.
Los líderes de la trama se encargaban de captar a propietarios o arrendatarios de inmuebles, a quienes ofrecían un porcentaje de los beneficios a cambio de autorizar el empadronamiento, simulando la residencia de ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia en sus domicilios para, posteriormente, facilitar su regularización en España.
Como resultado de la investigación, se comprobó que los dos arrestados habían tramitado el empadronamiento de varios ciudadanos extranjeros a cambio de dinero. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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