La Policía Nacional desarticula en Badalona una trama dedicada a la venta fraudulenta de empadronamientos

La Policía Nacional ha desarticulado en Badalona una trama dedicada a vender de forma fraudulenta empadronamientos para facilitar la residencia a extranjeros que se encuentran en situación irregular en España. Hay dos detenidos, a quienes se les atribuye un delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

La red se dedicaba a la venta, en la mayoría de los casos a cambio de entre 500 y 1.000 euros, de certificados de empadronamiento fraudulentos con los que ciudadanos procedentes de terceros países simulaban una permanencia en territorio español con el objetivo de obtener un permiso de residencia o de trabajo. Los implicados se situaban en las inmediaciones de las oficinas de atención al ciudadano de Badalona para localizar a personas con estas necesidades.

Los líderes de la trama se encargaban de captar a propietarios o arrendatarios de inmuebles, a quienes ofrecían un porcentaje de los beneficios a cambio de autorizar el empadronamiento, simulando la residencia de ciudadanos extranjeros sin permiso de residencia en sus domicilios para, posteriormente, facilitar su regularización en España.

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Como resultado de la investigación, se comprobó que los dos arrestados habían tramitado el empadronamiento de varios ciudadanos extranjeros a cambio de dinero. La operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.