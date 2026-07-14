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Las plazas de formación sanitaria especializada baten nuevo récord: 12.850 en 2027

Se trata de la mayor oferta aprobada hasta la fecha, con un número de plazas un 53% superior a las publicadas en 2018

Medicina de Familia, con 240 plazas, concentra el mayor número de vacantes en el MIR

Acceso al examen MIR EN la Facultad de medicina en Santiago de Compostela

Acceso al examen MIR EN la Facultad de medicina en Santiago de Compostela / César Arxina - Europa Press / Europa Press

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Efe

Madrid
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La Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud ha aprobado la convocatoria de 12.850 plazas de formación sanitaria especializada para 2027, una cifra récord que aumenta casi un 4% respecto al pasado año. Cerca del 75% corresponden a plazas de Medicina.

Según destaca el Ministerio de Sanidad, se trata de la mayor oferta aprobada hasta la fecha y supone un incremento de 484 plazas, un 3,9% más que en la convocatoria anterior, un aumento que es muy significativo si se tiene como punto de referencia el 2018, con 4.448 plazas más, lo que representa un crecimiento del 53%.

La fecha de las pruebas selectivas para el acceso a esta formación se celebrarán el 23 de enero de 2027 y están destinadas a titulados en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física. La mayor parte corresponden a Medicina (MIR), con 9.676, seguida de Enfermería (EIR), con 2.341. Además, se ofertan 377 plazas de Farmacia (FIR), 293 de Psicología Clínica (PIR), 69 del ámbito de la Biología (BIR), 57 de Radiofísica Hospitalaria (RFIR) y 37 del ámbito de la Química (QIR). La convocatoria reserva, además, el 1% de las plazas para personas con discapacidad.

El ejercicio consistirá en un cuestionario de 200 preguntas y otras 10 de reserva, con cuatro opciones de respuesta y una única respuesta correcta. Las personas aspirantes dispondrán de cuatro horas y media para completarlo. El examen podrá realizarse en 26 localidades de toda España: Alicante, València, Santiago de Compostela, Albacete, Oviedo, Badajoz, Barcelona, Bilbao, Cádiz, Cáceres, Santander, Granada, Palma, Logroño, Las Palmas de Gran Canaria, León, Madrid, Málaga, Murcia, Pamplona, Vigo, Salamanca, Santa Cruz de Tenerife, Sevilla, Valladolid y Zaragoza.

Controles contra el fraude

Las pruebas selectivas incorporarán este año un refuerzo de las medidas para prevenir el fraude tecnológico. El personal responsable podrá utilizar equipos para detectar dispositivos electrónicos ocultos, aunque sin acceder a las comunicaciones ni tratar datos personales de los aspirantes.

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Durante el examen estará prohibido portar teléfonos móviles, relojes inteligentes, auriculares, gafas inteligentes, tabletas, ordenadores portátiles o cualquier otro dispositivo que permita almacenar, transmitir o recibir información. La utilización o simple tenencia de estos aparatos podrá suponer la anulación del examen y la exclusión del proceso selectivo.

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