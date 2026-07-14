Cuidado con el partido España-Francia del Mundial ya que podría dañar tu corazón: lo avisa la Sociedad Española de Cardiología

Este martes a las 21.00 horas, las selecciones francesa y española juegan su pase a la final del Mundial de Fútbol. Se espera que millones de personas en ambos estados y a lo largo de todo el globo sigan el partido. Lo que mucha gente no sabe es que desde el primer segundo hasta el último su corazón podría estar en peligro. No es un chiste ni una metáfora; es una alerta real.

«Los mejores estudios que conozco están hechos en Alemania y en ellos analizaron las estadísticas de los ingresos hospitalarios. Vieron que la incidencia de eventos cardiovasculares, de eventos coronarios agudos, de infarto, de angina, se incrementaban durante las horas que se celebraban los partidos importantes del Mundial de Fútbol y también en las posteriores», explica Ignacio Fernández Lozano, presidente de la Sociedad Española de Cardiología (SEC).

Lozano también recuerda una investigación desarrollada en Cádiz: «Mostraron que había más eventos cardiovasculares y visitas a urgencias al hospital cuando el Cádiz perdía que cuando ganaba».

Le preguntamos al cardiólogo si ese riesgo para el corazón se da en todo el mundo o solo en personas con antecedentes de sufrimiento cardíaco. «Es mayor en los enfermos predispuestos a tener un problema de corazón pero a veces el paciente no sabe que tiene un problema hasta que lo tiene. Con lo cual desenmascara toda la situación de riesgo como pasa a veces también con la práctica de deportes o el estrés. ¿Se puede decir que las personas que no se conozcan cardiópatas no tienen riesgo? No, porque en una situación de estrés puede desenmascarar una cardiopatía en alguien» que desconocía tenerla, explica.

Partido de España y Portugal en este Mundial. / Gustavo Valiente - Europa Press

Otra cuestión es entender qué ocurre en nuestro cuerpo durante el seguimiento apasionado de un partido de fútbol importante. «Cualquiera situación de estrés produce una descarga de catecolaminas -dopamina, noradrenalinay adrenalina que actúan como neurotransmisores y hormonas del sistema nervioso- que aumentan la frecuencia cardiaca y la presión arterial. Es como si el corazón estuviese en una situación de estrés. En esas circunstancias, la posibilidad de que ocurra un evento cardiovascular es mayor», señala el presidente de la Sociedad Española de Cardiología.

Quizás en medio del alto sonido de la retransmisión del partido, las onomatopeyas propias y de la gente con que se ve el partido y los nervios puedan pasar desapercibidos los síntomas de algo no está yendo bien con nuestro corazón. Fernández Lozano señala los indicios ante los que deberíamos echar el freno en seco al estrés y a la emoción: «Si nos empieza a doler la cabeza, si el corazón se acelera excesivamente, si sudamos demasiado lo mejor es tomarse un respiro y alejarse de la televisión. Además, con este calor, la gente debe hidratarse, beber más agua sin esperar a tener sed. La deshidratación también aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares».

Para Lozano los consejos son dos: tomarse la cosa con cierta tranquilidad y en los enfermos cardiópatas no olvidarse de las pastillas. «Esto último es muy frecuente y hay que evitarlo a toda costa», concluye.

Noticias relacionadas

Por último, una advertencia, el tener cuidado con el alcohol y el tabaco. «Son otros de los factores que pueden explicar» los problemas de corazón mientras se ven partidos de máximo riesgo cardiaco.