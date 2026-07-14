Inimputable
Los Mossos investigan una presunta agresión sexual entre dos menores de 13 años en Tàrrega
El caso se deriva a los servicios sociales, ya que el presunto autor es inimputable al tener menos de 14 años
Los Mossos investigan a un monitor de natación por agredir sexualmente a menores en un colegio de Sant Cugat
Los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso el pasado fin de semana de una presunta agresión sexual entre dos menores de 13 años en Tàrrega. Según adelantó Segre y confirmó la ACN citando fuentes policiales, los hechos habrían tenido lugar sobre la una de la madrugada del domingo, cuando una niña de 13 años alertó de que había sido agredida sexualmente por otro menor de la misma edad.
El caso ha sido trasladado a la Fiscalía de Menores y también a los servicios sociales, ya que el presunto autor es inimputable al ser menor de 14 años.
También en Tàrrega, el sábado fue detenido un joven de 18 años como presunto autor de un delito contra la libertad sexual por unos hechos que presuntamente ocurrieron durante el festival Paupaterres y que fueron denunciados en el Punt Lila del evento.
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