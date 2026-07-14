Investigación
La Guardia Civil investiga a un menor por crear y difundir imágenes falsas pornográficas de 9 compañeras en Logroño
El joven utilizó herramientas de inteligencia artificial para manipular las fotografías y las publicó en una página web de pornografía para adultos
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La Guardia Civil investiga a un chico de 14 años de Logroño como presunto autor de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, corrupción de menores y pornografía infantil al haber creado con inteligencia artificial (IA) y difundido imágenes falsas pornográficas de nueve compañeras de instituto, todas ellas menores de edad.
La investigación ha determinado que el joven conocía personalmente a todas las víctimas y las seguía en sus redes sociales, de las que obtuvo las fotografías de sus compañeras sin su consentimiento al acceder al contenido público de sus perfiles, ha detallado este martes la Guardia Civil en una nota.
Después, ha añadido que utilizó herramientas de inteligencia artificial para manipularlas, desnudarlas digitalmente y sexualizarlas. Una vez generado el material pornográfico falso, el menor lo subió a una página web de pornografía para adultos, ha subrayado la Guardia Civil. Además, para dotar de mayor difusión al contenido, creó un perfil en esa plataforma con la descripción "Subo chicas de mi insti hechas con IA" y organizó el material en carpetas individuales con datos personales de cada víctima.
Esta acción facilitó el reconocimiento de las menores y multiplicó el daño emocional y social sufrido por las víctimas. Antes de que el contenido pudiera ser eliminado, las imágenes falsas ya habían alcanzado cerca de 40.000 visualizaciones, lo que provocó que el perjuicio a la intimidad de las nueve menores se amplificara de manera incontrolable en cuestión de horas, ha precisado la Guardia Civil.
Las diligencias han sido puestas a disposición de la Fiscalía de Menores y los padres o tutores legales deberán responder de forma solidaria por los daños morales ocasionados a las víctimas, de acuerdo con la legislación vigente.
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