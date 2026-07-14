Así era el 'Lefty', el yate en el que Lamine Yamal disfrutó sus últimas vacaciones en Ibiza y que ardió en llamas

El yate que ardió este lunes en el puerto deportivo Botafoc Ibiza no era una embarcación cualquiera. Se trata de 'Lefty', el mismo barco en el que el futbolista Lamine Yamal disfrutó de sus vacaciones en Ibiza el verano pasado.

El joven jugador eligió entonces este yate para pasar unos días en la isla. Una embarcación de lujo que aparece anunciada en distintas plataformas de alquiler náutico, como Samboat, y cuyo precio superaba los 5.000 euros al día.

El 'Lefty' era un Jaguar 72, construido en 2001 y renovado recientemente. Contaba con 23 metros de eslora, 6 metros de manga y una potencia de 1.300 caballos, y enía capacidad para 12 personas, además de dos tripulantes. Tras el incendio, el yate ha sido hundido

Tres cabinas, solárium y música bluetooth

Según la información publicada en webs de alquiler, el yate disponía de tres cabinas y tres baños. En el interior contaba con un amplio salón-comedor equipado con sofás, mesa alta y sillas. Una de las habitaciones tenía cama de matrimonio y las otras dos disponían de camas individuales. Aunque sencilla, la decoración era elegante, con muebles de madera y aluminio.

'Lefty', el yate en el que Lamine Yamal disfrutó sus últimas vacaciones en Ibiza y que ardió en llamas este lunes / samboat.es

En el exterior, el 'Lefty' ofrecía varios espacios pensados para disfrutar del mar y del sol. En la proa contaba con un solárium con colchonetas, mientras que en la popa tenía una zona de comedor con mesa y sillas, además de otro espacio de descanso con colchonetas.

'Lefty', el yate en el que Lamine Yamal disfrutó sus últimas vacaciones en Ibiza y que ardió en llamas este lunes / samboat.es

Precisamente en una de esas zonas exteriores fue visto Lamine Yamal durante sus vacaciones en Ibiza, disfrutando del sol a bordo del yate.

Más de 32.000 euros por semana

El alquiler del 'Lefty' se ofrecía por semanas y su precio cambiaba en función de la temporada. En junio, la tarifa podía superar los 5.000 euros diarios, mientras que en julio y agosto alcanzaba más de 6.000 euros al día. De esta forma, el coste semanal podía situarse por encima de los 32.000 euros.

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'Lefty', el yate en el que Lamine Yamal disfrutó sus últimas vacaciones en Ibiza y que ardió en llamas este lunes / samboat.es

Este lunes, sin embargo, la imagen del yate fue muy distinta. El fuego se apoderó de la embarcación cuando se encontraba amarrada en el pantalán exterior del puerto deportivo Botafoc Ibiza. El incendio obligó a hundir el barco y está previsto que entre este martes y el miércoles se pueda proceder a su reflotamiento.

'Lefty', el yate en el que Lamine Yamal disfrutó sus últimas vacaciones en Ibiza y que ardió en llamas este lunes / samboat.es

Fuente: Diario de Ibiza