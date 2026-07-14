Una narcolancha entra en una playa de Cartagena llena de bañistas a cargar garrafas de combustible: "Las mafias operan sin ningún reparo"

Los hechos tenían lugar este lunes, en El Portús, ante la mirada atónita de los bañistas que poblaban el arenal cartagenero. Una lancha sospechosa entraba en la playa para repostar combustible, tal y como captaron algunos de los presentes con sus teléfonos móviles.

"¡Pero que están con las petacas de gasolina!", exclamaba uno de los testigos, mientras otros daban aviso a la Guardia Civil, Cuerpo competente para hacerse cargo de las pesquisas. Según apuntan fuentes del Cuerpo, no se sabe si el combustible era para abastecer a una narcolancha o a una patera, dado que últimamente están llegando muchas semirrígidas llenas de inmigrantes, embarcaciones que precisan de 'alimento' para volver rápidamente a su origen.

Tal y como se ve en los vídeos, que obran en poder del Instituto Armado, quienes suben a la lancha los bidones cubren su rostro para evitar ser reconocidos: iban encapuchados. Los investigadores creen que lo hicieron así porque eran conscientes de que su acción delictiva, a plena luz del día, captaría la atención de los presentes y sería grabada en vídeo.

De momento, no hay detenidos, porque los individuos lograron escapar sin que la Benemérita pudiese interceptarlos. Los investigadores, que mantienen el caso abierto, detectaron que el coche que emplearon para transportar los bidones hasta la playa había sido robado en El Algar, otra población cartagenera, informan fuentes cercanas al caso.

A preguntas de este diario, Juan García Montalbán, secretario general de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en la Región, detalló que "las mafias operan sin ningun reparo en nuestras costas", como en El Portús, donde "estas mafias abastecieron a una narcolancha de bidones de combustible para continuar con su labor de trafico de drogas o de personas, en un fenomeno delincuencial conocido como petaqueo".

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"A pesar de que en este horario estaba de servicio una patrullera de la Guardia Civil, le resulto imposible interceptar la narcolancha", lamentó Montalbán. Los sospechosos huyeron a toda velocidad. Además, dada la extensión del litoral de la Región, no es factible que "una sola embarcacion pueda vigilarlo adecuadamente". Por eso, "desde AUGC abogamos por un plan nacional de lucha contra el narcotráfico, tanto en las costas andaluzas como en las levantinas", sentenció.

Fuente: La Opinión de Murcia