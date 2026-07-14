Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) y Los Gallardos (Almería)

AMPLIACIÓN | Los Bombers dan por estabilizado el incendio forestal de Aiguamúrcia (Tarragona)

Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio de Aiguamúrcia (Alt Camp) este lunes a las 19:30 horas. El fuego, este pasado domingo, continúa quemando y ha obligado a evacuar a unas 200 personas de varias urbanizaciones cercanas. Según las últimas actualizaciones facilitadas por los cuerpos de emergencias, habría quemado más de 142 hectáreas, mayormente de vegetación forestal, también en el municipio de Queralt (Alt Camp) y Pontons (Alt Penedès).

El cuerpo de bomberos tiene un puesto de comandamiento avanzado en Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès), desde el cual este lunes por la mañana la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha actualizado la evolución del incendio. Parlon ha anunciado que los Mossos d'Esquadra y los Agents Rurals trabajan con la hipótesis de la causa humana: "Hay indicios de que sea provocado”.

De hecho, fuentes policiales presentes en el centro de coordinación y consultadas por EL PERIÓDICO apuntan a que un presunto "pirómano" en serie podría estar detrás de los varios incendios originados en pocos días en el mismo municipio. La consellera ha confirmado que, de momento, no hay detenidos.

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