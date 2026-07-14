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Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) y Los Gallardos (Almería)
Mueren al menos 12 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)
Más de 84.000 personas han tenido que confinarse por incendios en Catalunya en menos de una semana: "Algunas no hacen caso y deciden huir por su cuenta"
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España, como Almería, donde han muerto al menos 13 personas, según el balance provisional.
En Catalunya, el cuerpo de bomberos de la Generalitat han dado por controlado un incendio declarado el sábado en Camarasa (Lleida) que ha afectado unas 22 hectáreas y obligó a confinar el núcleo de Fontllonga y a cortar la carretera C-13. Además, este domingo se ha decretado el confinamiento de varios núcleos de población por un nuevo incendio forestal declarado en Aiguamúrcia (Tarragona), donde la principal preocupación es la proximidad del fuego en varias urbanizaciones.
Unos 46 efectivos y tres autobombas trabajan esta noche en el remate del incendio de Los Gallardos (Almería)
Un total de 46 efectivos y tres vehículos autobomba trabajan en la noche de este lunes en las labores de remate y liquidación del incendio declarado en Los Gallardos (Almería), que, no obstante, se daba por controlado durante la tarde. Así lo ha confirmado el Plan Infoca a través de sus redes sociales, consultadas por Europa Press, en una comunicación en la que ha actualizado los medios que trabajarán durante las próximas horas en las labores relacionadas con el incendio, que también comprenden la vigilancia del mismo. En contexto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunciaba este lunes que el incendio forestal, en el que han muerto al menos 13 personas, se daba por controlado. Este pasado domingo se daba por estabilizado, algo que según el popular, "significa que hemos avanzado, afortunadamente".
El fuego arrasa más de 1.300 hectáreas del emblemático bosque de Fontainebleau, cerca de París
El incendio que arde en el emblemático bosque de Fontainebleau, a las puertas de París, ya arrasó más de 1.300 hectáreas en 24 horas, informaron el lunes por la noche las autoridades, y anunciaron la captura de dos sospechosos de haberlo provocado. Las llamas se desataron el domingo en plena ola de calor en este pulmón verde situado 60 km al sureste de la capital francesa, que consta de helechos y coníferas especialmente inflamables. Cada año recibe a unos 15 millones de visitantes. El "foco principal" ya consumió "1.200 hectáreas" y un segundo punto, que se desató la tarde del lunes cerca de la localidad de Fontainebleau, de 15.000 habitantes, "ya ha arrasado un centenar de hectáreas", detalló el ministro del Interior, Laurent Nuñez, en el canal de televisión France 2. Este incendio es uno de los tres más grandes que ha sufrido la mitad norte del país europeo en los últimos 20 años.
Identificadas otras tres víctimas en el incendio de Los Gallardos: un matrimonio belga y una británica
La plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Vera ha recibido en la tarde de este lunes tres nuevas identificaciones de víctimas en el incendio de Los Gallardos (Almería), resultando estas un matrimonio belga y una mujer de origen británico. Según ha informado el CID en un comunicado emitido esta tarde, las tres nuevas víctimas corresponden a un matrimonio de origen belga y a una mujer natural del Reino Unido. Con este avance, el balance total de identidades confirmadas judicialmente se compone de cuatro hombres y cinco mujeres, de los cuales ocho son de origen extranjero y uno tiene nacionalidad española, todos ellos mayores de edad.
El órgano técnico ha señalado que, de las trece víctimas provocadas por la catástrofe, quedan todavía tres cuerpos pendientes de identificar formalmente. En el total del cómputo de fallecidos, figura una mujer de origen británico que murió tras ser ingresada en el Hospital Universitario Torrecárdenas de Almería y que no precisaba pasar por el proceso de identificación forense del CID.
Aiguamúrcia recupera la normalidad tras levantarse el confinamiento
Protecció Civil ha enviado una alerta ES-Alert para levantar el confinamiento en todas las zonas afectadas por el incendio de Aiguamúrcia y permitir el regreso de todas las personas evacuadas. La carretera T-244 continúa cortada y se mantiene restringido el acceso a la zona del incendio.
Los Bombers reciben 60 avisos por incendios de vegetación en una sola jornada
Los Bombers han atendido 60 avisos relacionados con incendios de vegetación urbana, agrícola y forestal entre las 00.00 y las 20.00 horas. Los fuegos más destacados del día han sido los de Aiguamúrcia y Lladurs, ya estabilizados, y el de Argençola, que permanece controlado.
Jan Magarolas
AMPLIACIÓN | Los Bombers dan por estabilizado el incendio forestal de Aiguamúrcia (Tarragona)
Los Bombers de la Generalitat han dado por estabilizado el incendio de Aiguamúrcia (Alt Camp) este lunes a las 19:30 horas. El fuego, este pasado domingo, continúa quemando y ha obligado a evacuar a unas 200 personas de varias urbanizaciones cercanas. Según las últimas actualizaciones facilitadas por los cuerpos de emergencias, habría quemado más de 142 hectáreas, mayormente de vegetación forestal, también en el municipio de Queralt (Alt Camp) y Pontons (Alt Penedès).
El cuerpo de bomberos tiene un puesto de comandamiento avanzado en Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès), desde el cual este lunes por la mañana la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, ha actualizado la evolución del incendio. Parlon ha anunciado que los Mossos d'Esquadra y los Agents Rurals trabajan con la hipótesis de la causa humana: "Hay indicios de que sea provocado”.
De hecho, fuentes policiales presentes en el centro de coordinación y consultadas por EL PERIÓDICO apuntan a que un presunto "pirómano" en serie podría estar detrás de los varios incendios originados en pocos días en el mismo municipio. La consellera ha confirmado que, de momento, no hay detenidos.
El incendio de Lladurs eleva a 3,5 hectáreas la superficie afectada
Los Agents Rurals han actualizado a 3,5 hectáreas la superficie afectada por el incendio de Lladurs (Solsonès), según datos provisionales. El fuego se reactivó sobre la zona quemada por el incendio de la semana pasada tras el impacto de un rayo.
El incendio de Aiguamúrcia ya está estabilizado
Los Bombers han informado de que el incendio de Aiguamúrcia quedó estabilizado a las 19.30 horas.
Moreno da por controlado el incendio de Los Gallardos y confía en extinguirlo esta semana
El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, ha anunciado que el incendio de Los Gallardos (Almería) está "técnicamente controlado" y confía en darlo por extinguido a finales de esta semana. Mientras tanto, el juzgado de Vera ha identificado ya a siete de las 13 víctimas mortales, y Pedro Sánchez ha visitado la zona para comprometer ayudas a la reconstrucción.
Los Bombers mantienen 14 dotaciones en Lladurs pese a la estabilización del incendio
El incendio de Lladurs quedó estabilizado a las 17.50 horas, aunque los Bombers continúan trabajando en la zona con 14 dotaciones, una de ellas aérea, después de que se hayan recuperado las líneas de agua.
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