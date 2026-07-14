Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rafa NadalFlorentino PérezSondeo GESOPElecciones generalesPrincesa LeonorBizum PayBarcelonaLey dependenciaAlquiler pisoIncendios forestalesFrancia
instagramlinkedin

PAMPLONA

Dos heridos por asta de toro en el último encierro de los Sanfermines 2026

Los Jandilla han protagonizado un último encierro con dos cornadas graves y dos contusiones de diversa consideración

Accidentado y peligroso último encierro de Sanfermines con toros de Jandilla

Accidentado y peligroso último encierro de Sanfermines con toros de Jandilla

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Pamplona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos corredores han sufrido heridas por asta de toro en el último encierro de los Sanfermines 2026 que ha resultado muy peligroso.

Según el primer parte médico facilitado por Cruz Roja desde el recorrido una vez finalizada la carrera de los Jandilla, cuatro personas han sido trasladadas al hospital.

La primera herida por asta se ha producido a la altura del Ayuntamiento y la segunda, en el tórax, en el tramo de Telefónica. Ambos corredores han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra.

Noticias relacionadas y más

Además, otro corredor ha sufrido una contusión craneal en el Ayuntamiento, y en la calle Estafeta se ha atendido a un cuarto con una contusión con deformidad en la pierna.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Dan Buettner, experto en longevidad: 'Si caminas, nadas o sales a correr todos los días, sumas 3 años de media a tu expectativa de vida
  2. Muere una niña de 9 años en las termas de la Fontcalda a raíz de la caída de una roca mientras se bañaba
  3. Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
  4. La Generalitat sanciona al Institut Josep Carreras por no proteger a una trabajadora que sufrió 'menosprecio' por parte de Manel Esteller
  5. La muerte de una niña en una zona de baño natural en Tarragona reabre el aviso: hay que vigilar también el entorno
  6. La oferta de plazas públicas disminuye en el 80% de los municipios catalanes con centros concertados
  7. Mar Coll, investigadora: 'El calor extremo ya condiciona la crianza y está alterando la vida cotidiana de los niños
  8. Nueva ruta desde Barcelona a uno de los destinos de verano más demandados en la Costa del Sol: siete horas y tres paradas

Dos heridos por asta de toro en el último encierro de los Sanfermines 2026

Dos heridos por asta de toro en el último encierro de los Sanfermines 2026

Kia Seltos: el SUV que conquista Europa con diseño, tecnología y una versión híbrida e-AWD

Kia Seltos: el SUV que conquista Europa con diseño, tecnología y una versión híbrida e-AWD

Qué cambia (y qué no) con el fin de la Verja de Gibraltar: controles, trabajadores, soberanía y flecos pendientes

Qué cambia (y qué no) con el fin de la Verja de Gibraltar: controles, trabajadores, soberanía y flecos pendientes

La Estación Espacial Internacional se hundirá en el océano en 2028: alertan del impacto ambiental

La Estación Espacial Internacional se hundirá en el océano en 2028: alertan del impacto ambiental

Un estudio concluye que el absentismo de los universitarios tiene motivos emocionales

Un estudio concluye que el absentismo de los universitarios tiene motivos emocionales

Condenado un santero por violar a una niña de 13 años en Madrid: "Me regaló una muñeca y un anillo, decía que era mi esposo en la religión yoruba"

Condenado un santero por violar a una niña de 13 años en Madrid: "Me regaló una muñeca y un anillo, decía que era mi esposo en la religión yoruba"

Gràcia y Sants se preparan para unas fiestas mayores 2026 con alto riesgo de calor extremo

Gràcia y Sants se preparan para unas fiestas mayores 2026 con alto riesgo de calor extremo

Estos son los cambios en la ley de dependencia y discapacidad, una reforma que trae consigo más financiación y prestaciones

Estos son los cambios en la ley de dependencia y discapacidad, una reforma que trae consigo más financiación y prestaciones