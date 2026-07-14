Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Francia - EspañaDe JongSondeo GESOPDavid SánchezAscen LópezRafa NadalPedrerolCalorLa Séptima
instagramlinkedin

En Directo

Sorteos

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 14 de julio de 2026

Imagen para el sorteo de Euromillones

Imagen para el sorteo de Euromillones

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Euromillones es una lotería europea en la que participan varios países y que se lleva a cabo dos veces por semana, los martes y los viernes por la noche, en París (Francia).

En el sorteo, se extraen cinco números principales del 1 al 50, así como dos números adicionales llamados Estrellas, que van del 1 al 12. En España, la apuesta mínima es de 2,50 euros.

Para ganar el premio mayor, los jugadores deben acertar los cinco números principales y las dos estrellas. Sin embargo, hay otras 12 categorías de premios secundarios, lo que significa que los jugadores pueden ganar un premio menor incluso si no aciertan todos los números.

El sorteo de Euromillones se celebra los martes y los viernes y se puede seguir en diferido a través de la web de Loterías y Apuestas del Estado a las 21.30 horas los martes y a las 22.00 horas los viernes.

Noticias relacionadas

El PERIÓDICO le ofrece en directo el resultado del sorteo de Euromillones de hoy, con la combinación ganadora y todos los premios.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Cuatro detenidos por enterrar en suelo agrícola de Sant Esteve Sesrovires 46.000 toneladas de basura de Francia
  2. Dan Buettner, experto en longevidad: 'Si caminas, nadas o sales a correr todos los días, sumas 3 años de media a tu expectativa de vida
  3. Muere una niña de 9 años en las termas de la Fontcalda a raíz de la caída de una roca mientras se bañaba
  4. Detenido el exdiputado y exalcalde de Sant Feliu de Guíxols por masturbarse ante menores en la piscina de un hotel
  5. La Generalitat sanciona al Institut Josep Carreras por no proteger a una trabajadora que sufrió 'menosprecio' por parte de Manel Esteller
  6. La muerte de una niña en una zona de baño natural en Tarragona reabre el aviso: hay que vigilar también el entorno
  7. El calor afloja en media España y coge fuerza en la otra mitad: Mediterráneo y Baleares, el epicentro de las altas temperaturas
  8. El Tribunal Supremo dicta que las escuelas catalanas no pueden excluir el castellano de sus rótulos

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 14 de julio de 2026

Euromillones hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del martes, 14 de julio de 2026

Directo | Confinan tres urbanizaciones por el incendio de vegetación de Cunit

Directo | Confinan tres urbanizaciones por el incendio de vegetación de Cunit

La princesa Leonor pide proteger y acompañar el "talento joven" y el Rey reivindica la necesidad de "progresar juntos"

La princesa Leonor pide proteger y acompañar el "talento joven" y el Rey reivindica la necesidad de "progresar juntos"

El Congreso aprueba la gran reforma de la dependencia y la discapacidad: más financiación, nuevos derechos y cuidados en casa

El Congreso aprueba la gran reforma de la dependencia y la discapacidad: más financiación, nuevos derechos y cuidados en casa

Mueren ahogados dos hermanos gemelos de 11 años en el río Ter en Manlleu

Mueren ahogados dos hermanos gemelos de 11 años en el río Ter en Manlleu

Los días más luminosos nos ayudan a dormir mejor

Los días más luminosos nos ayudan a dormir mejor

Un esqueleto de T. Rex se vende por 50,1 millones en una subasta en Nueva York

Un esqueleto de T. Rex se vende por 50,1 millones en una subasta en Nueva York

Mueren ahogados dos hermanos gemelos de 11 años en el río Ter en Manlleu