Las entidades sociales de Catalunya detectan al menos 40 ayuntamientos que ponen trabas para empadronarse

Al menos 40 ayuntamientos en Catalunya ponen trabas para empadronar a las personas más vulnerables que residen en sus municipios. Así se desprende del último informe publicado por las Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS), que ha realizado una encuesta en 60 poblaciones catalanas a través de las organizaciones que acompañan a las personas que, precisamente, buscan disfrutar de este reconocimiento administrativo. "Hay un problema estructural en cómo los municipios no permiten el empadronamiento de muchas personas, la mayoría vulnerables", ha destacado Elena Costas, una de las autoras del estudio, que se ha presentado este martes.

En esta cuarentena de ciudades, las organizaciones han detectado obstáculos como la digitalización forzada del proceso o la discrecionalidad de los documentos requeridos. Así, el 32,3% de las entidades encuestadas denuncian que en algunos casos la administración no responde a las solicitudes en los tres meses que establece la normativa.

Acceder al padrón no comporta por sí mismo acceder a ningún derecho, pero sí que es imprescindible para poder regularizar la situación de los inmigrantes recién llegados a Catalunya y, en algunos casos, los municipios supeditan el acceso a ciertos servicios sociales a este documento. Así, en el 62,1% de los municipios encuestados por el informe no dan acceso a los servicios sociales municipales a las personas que no estén ya empadronadas . Kautar Loukaini, de la junta directiva de ECAS, ha querido recordar que "el padrón no es una política social ni un privilegio, es una obligación administrativa".

La situación, según denuncia el informe, es aún más delicada en los casos del conocido como padrón ficticio o sin domicilio fijo. Se trata de un recurso necesario para todas aquellas personas que no pueden vincularse de manera estable a una dirección postal fija, como las personas sin hogar. En este caso, ninguno de los 60 municipios analizados por el informe emite estos certificados de manera ágil y estable y prácticamente la mitad (29) directamente no otorgan este tipo de padrón.

En este tipo de empadronamiento entran también gran parte de las personas que viven en habitaciones realquiladas. Solo el 27% de las personas que viven en estas habitaciones acaban accediendo al padrón y el 23% lo hacen a través de este domicilio ficticio. En estos casos, se asignan a las personas la dirección de un centro de los servicios sociales municipales.

Más allá de la ideología

La problemática se ha detectado en ayuntamientos con discursos más marcados contra la inmigración irregular, como Badalona, Martorell o Figueres; pero también en algunos ayuntamientos gobernados por partidos de corte progresista como Girona, L'Hospitalet de Llobregat, Mataró o Sabadell. "Las trabas no tienen una razón ideológica, también pueden ir determinadas por Servicios Sociales sobrecargados o problemas de información", ha matizado Costas.