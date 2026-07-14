Consum inspecciona la venta física y en línea de gafas para el eclipse solar

La Agència Catalana de Consum (ACC) está inspeccionando la venta física y en línea de gafas para el eclipse solar del 12 de agosto. Se están revisando los 15 modelos de gafas que se comercializarán en Catalunya para certificar que el producto reúne una serie de condiciones, como el marcado «CE», el cumplimiento de la norma ISO aplicable a los filtros para la observación directa del sol y que el fabricante y/o el importador estén debidamente identificados. La ACC inmovilizará o retirará los productos que incumplan la normativa y podrá imponer sanciones a fabricantes y vendedores en caso de incumplimiento.

Por otro lado, se aconseja a los ciudadanos que «no se la jueguen» con productos no homologados y que «sigan las recomendaciones» de la administración para observar el eclipse.

La Agència Catalana del Consum, dependiente del Departamento de Empresa y Trabajo, ya ha iniciado una campaña de control para comprobar que estos productos cumplen los requisitos de seguridad exigidos por la normativa europea. Estos controles forman parte de una campaña de ámbito estatal en la que participan otras comunidades autónomas —Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Galicia, La Rioja y Madrid— y en la que se revisan un total de 75 modelos diferentes de gafas.

Normativa

El personal inspector verifica, entre otros aspectos, que el producto incorpora el marcado CE; que indica el cumplimiento de la norma UNE-EN ISO 12312-2:2015, aplicable a los filtros para la observación directa del sol; que el fabricante o el importador están debidamente identificados; y que las instrucciones de uso y las advertencias de seguridad son accesibles para los consumidores. En cuanto a las ventas por internet, también se comprueba que toda la información obligatoria sea visible para el consumidor antes de formalizar la compra.

Asimismo, la ACC emite una serie de recomendaciones. La principal es que los consumidores se aseguren de que las gafas que adquieren cumplen todas estas condiciones y que esta información figure claramente en el propio producto o en la información de compra.

«Nosotros recomendamos, sobre todo, que la gente no se la juegue, porque unas gafas inadecuadas pueden causar daños oculares irreversibles», advierte Judit Pujol, subdirectora de Disciplina de Mercado de la Agencia Catalana del Consumo.

Pujol insiste en que es «muy importante» que la ciudadanía siga las recomendaciones que se difunden desde la administración y que las gafas se compren «en establecimientos de confianza». Sobre todo, añade, que nadie piense «que porque unas gafas de sol tengan un cristal muy oscuro sirven, o que se puede mirar a través de una radiografía... Esas cosas que normalmente oímos no deben hacerse. Hay que actuar con seguridad y cuidar nuestra salud visual», reitera.

"La gente todavía no está comprando"

La campaña comienza ahora que, según la ACC, «la gente todavía no está comprando especialmente», aunque puntualiza que ya se observa movimiento en algunas ópticas, tal y como adelantó ayer la ACN. «Todavía no hay mucho producto; fuera de ese canal de distribución no estamos encontrando gran cosa», explica Pujol.

«Si vemos que unas gafas pueden ser perjudiciales porque existen indicios de que no ofrecen la seguridad que deben tener o de que no cumplen la normativa, lo que haremos será retirarlas del mercado o inmovilizarlas; incluso podremos recuperar aquellas unidades que ya hayan sido vendidas anteriormente», concluye.