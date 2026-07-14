Catalunya digitalizará 930 kilómetros de carreteras para mejorar la gestión del tráfico y preparar la conducción autónoma

Con el objetivo de tener carreteras conectadas e inteligentes que permitan la interacción entre estas vías y los vehículos autónomos, además de garantizar la seguridad y mejorar la sostenibilidad, el Govern ha aprobado este martes un programa específico con una inversión de 66 millones de euros hasta 2030. En concreto, el programa establece el despliegue progresivo de hasta 930 kilómetros de corredores conectados e inteligentes, equipados con sistemas de comunicación y habilitación de servicios para permitir la comunicación entre vehículos e infraestructura y facilitar una gestión más eficiente y segura de la movilidad. El objetivo es mejorar la gestión del tráfico, poder informar a los conductores en tiempo real de accidentes e incidencias y preparar la red viaria para el coche autónomo.

Estas actuaciones se harán en las carreteras de titularidad de la Generalitat y ya existe una prueba piloto de 50 km en la autopista C32 Sur (Castelldefels-El Vendrell). En una primera fase, la Generalitat ampliará este piloto al tramo Castelldefels-L'Hospitalet de Llobregat de la C32 Sur y a otro tramo de la carretera C31. Entre estos dos tramos sumarán 19 kilómetros de vías digitalizadas. La inversión prevista es de 700.000 euros y las obras se ejecutarán en menos de cinco meses.

Otras de las medidas serán la instalación de sensores, Sistemas Cooperativos de Transporte Inteligente y plataformas de gestión que permitirán enviar datos en tiempo real al centro de control y así saber el estado de la carretera. Ante la detección de cualquier incidencia se anticipa el riesgo y se informa a los conductores de si hay algún atasco o accidente que corte la vía con la suficiente antelación para que puedan buscar una alternativa. Actualmente, esta información se ofrece en los paneles luminosos de la autovía pero la intención es que llegue desde dentro del vehículo una vez la población adquiera más coches inteligentes y autónomos. Hoy por hoy estos suponen un 5% del parque móvil total.

Los representantes de Territori, Habitatge i Transició Ecològica remarcan que estos sensores en carretera también permitirán saber, en tiempo real, el volumen de tráfico por estas vías que se controlan. También los vehículos que entran o salen del área metropolitana. La AP7 y la AP2 quedan fuera de momento ya que son de titularidad estatal.

Otra de las funciones que permitirá esta nueva tecnología es la cobertura 5G en todos los túneles de la red viaria de catalunya, lo que incrementará la seguridad y la prevención.

Gemelo digital y robotización

El proyecto también comenzará a desarrollar un gemelo digital de la red viaria interurbana del entorno metropolitano de Barcelona, con un ámbito inicial de 326 kilómetros, que debe ayudar a mejorar la gestión del tráfico. La información que se envíe en esta zona de actuación ayudará a la toma de decisiones como, por ejemplo, restricciones de incorporaciones o cortes de carril, incidencias varias, como el colapso en las Rondas, o enviar ayuda con más rapidez ante cualquier siniestro.

También se han previsto pruebas piloto de robotización de tareas de conservación o de autobuses autónomos en líneas regulares. Desde Territori se remarca que estas acciones quieren preparar la red viaria para facilitar la futura implantación de la conducción semiautónoma y autónoma. Recuerdan que se evoluciona hacia este modelo de carretera conectada e inteligente por la transformación digital de la movilidad, los objetivos de seguridad vial y los compromisos de sostenibilidad.

Conducción autónoma

El proyecto también tiene una meta a largo plazo como es garantizar la circulación de vehículos autónomos, en los que el conductor no debe agarrar el volante durante kilómetros. Para ello sus responsables consideran que es fundamental impulsar la movilidad conectada mediante comunicaciones vehículo-infraestructura (V2I).

Además, toda la información llegará al vehículo que trazará la mejor ruta o conocerá incidencias de antemano y en tiempo real gracias a los sensores que se desplieguen por las carreteras. De esta forma tomará la mejor decisión para evitar colapsos o encontrarse con un siniestro que dificulte el paso. El plan aprobado también fomenta la innovación y la colaboración con empresas, centros de investigación y programas europeos.

El programa se enmarca en los objetivos del Pacto Nacional por la Movilidad Segura y Sostenible 2021-2030, el despliegue a nivel europeo de sistemas inteligentes de transporte (ITS) y de servicios de movilidad cooperativa (C-ITS), y la ley catalana de movilidad sostenible. Con este sistema se quiere avanzar hacia una gestión predictiva del tráfico que también ayudará tanto a la seguridad, con las alertas en tiempo real, como a la reducción de emisiones contaminantes. La Generalitat se inspira en experiencias que se están desarrollando en países como Austria y Alemania.

En el programa participan los Departamentos de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica (Dirección General de Infraestructuras de Movilidad), Interior (Servicio Catalán de Tráfico) y Presidencia (Secretaría de Telecomunicaciones y Transformación Digital).