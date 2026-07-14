Arresto en Castellón
Detenido por conducir sin cinturón, ITV ni seguro, con marihuana y un perro peligroso de copiloto asomado por la ventanilla
Además, circulaba sin la ITV reglamentaria y sin cinturón de seguridad
Redacción
La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras intervenir aproximadamente 120 gramos de marihuana durante un dispositivo de seguridad ciudadana desarrollado en Almassora.
La actuación se inició cuando una patrulla observó un turismo cuyo conductor circulaba sin hacer uso del cinturón de seguridad. Además, los agentes comprobaron que un perro potencialmente peligroso viajaba en el asiento delantero sin el correspondiente sistema de retención homologado, llegando incluso a asomar parte del cuerpo por la ventanilla mientras el vehículo se encontraba en marcha.
Tras dar el alto al turismo e identificar a su conductor, los guardias civiles verificaron que el vehículo carecía tanto de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en vigor como del seguro obligatorio, por lo que se adoptaron las medidas administrativas oportunas e iniciaron una inspección en el marco de la actuación policial.
Como resultado de las comprobaciones realizadas, los agentes localizaron una bolsa que contenía una sustancia vegetal, cuyo pesaje posterior arrojó un total aproximado de 120 gramos de marihuana. Ante la cantidad intervenida y las circunstancias concurrentes, el conductor fue detenido como presunto autor de un delito de tráfico de drogas.
El vehículo quedó inmovilizado hasta la regularización de su situación administrativa, mientras que las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.
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Fuente: El Periódico de Mediterráneo
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