Delincuencia
Un total de 5.115 personas fueron condenadas por delitos sexuales en 2025 en España, un 14% más que en 2024
El número de sentencias firmes por estos delitos se elevó un 15,1% en el último año, con un 97,6% de condenas a varones
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Un total de 5.115 personas (adultos y menores de edad) fueron condenados por delitos contra la libertad sexual en 2025, un 14% más que en 2024 (cuando se registraron 4.486), según el cálculo realizado por Europa Press a partir de los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en su Estadística de la Población Condenada.
En concreto, de los datos se desprende que en el año 2025 se registraron en el Registro Central de Delincuentes Sexuales 4.531 personas condenadas adultas con sentencia firme por delitos contra la libertad sexual cometidos en 2025 o en años anteriores, lo que supuso un incremento del 15,1% con respecto al año anterior. Por sexo, el 97,6% fueron varones y el 2,4% mujeres.
La estadística muestra que estas personas fueron condenadas por cometer 6.210 delitos, un 18,7% más que en 2024. De este total, 1.461 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 63 fueron consideradas violación; y 3.146 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, de las que 131 fueron consideradas violación.
Las mayores tasas de delitos cometidos por la población condenada se dieron en Ceuta (21,3) y Melilla (15,1), y en Baleares (14,3). Por el contrario, Castilla-La Mancha (8,9), Comunidad de Madrid (9,1) y Galicia (9,7) presentaron los valores más bajos.
En el caso de los menores de edad, 584 jóvenes fueron condenados por delitos sexuales en 2025, un 6,2% más que en 2024, y un centenar de casos fueron delitos de violación.
En concreto, de los datos se desprende que estos menores (el 97,1% de ellos, varones) cometieron 841 delitos, un 1,9% más que en 2024. De este total, 491 fueron agresiones sexuales a menores de 16 años, de las que 70 fueron consideradas violación; y 250 fueron agresiones sexuales a víctimas de 16 y más años, 31 violaciones.
La clase de delitos que más se incrementaron porcentualmente fueron los de violación a víctimas de 16 y más años, que aumentaron un 244,4% en el caso de los menores y un 45,6% en el caso de los adultos.
Las mayores tasas de infracciones penales se dieron en Ceuta y Melilla (con 114,8 y 54,6, respectivamente) y en Asturias (23,4). Por el contrario, Comunidad de Madrid (6,9), Castilla-La Mancha (7,3) y Murcia (7,8) presentaron los valores más bajos.
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