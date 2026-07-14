Catalunya vuelve a activar avisos rojos ante un miércoles de calor extremo con máximas por encima de los 42 grados

La tercera ola de calor del verano en Catalunya cogerá fuerza en las próximas horas y, según apuntan los pronósticos, tocará techo a lo largo de un miércoles que se prevé como infernal. El Servei Meteorológic de Catalunya ya ha activado la primera tanda de avisos de nivel rojo, lo más severos que existen, para advertir de las temperaturas extremas que se vivirán en zonas como el Vallès o el Baix Llobregat. Las previsiones apuntan a que durante esta jornada se superará el umbral de los 40 grados en gran parte del territorio catalán y, en algunos puntos, incluso se superará el umbral de los 42. Ante estas previsiones, las autoridades piden a la población extremar precauciones ante el peligro que suponen las altas temperaturas para la salud de las personas y para fenómenos como es el riesgo de incendios.

Los modelos apuntan a que el miércoles será el día más cálido de esta semana y, con un poco de suerte, el más caluroso de toda la ola de calor. Meteocat ya ha activado avisos por altas temperaturas en todo el territorio catalán desde la madrugada, cuando se han activado avisos de nivel amarillo y naranja por calor nocturno, así como durante el día, cuando casi todas las comarcas catalanas estarán en aviso por temperaturas extremas. Los avisos más severos se concentran a partir de la tarde del miércoles ante la previsión de máximas de más de 40 grados en gran parte del territorio y cifras incluso por encima de los 42 en algunos puntos.

En esta cuarta jornada de la ola de calor, todo apunta a que ciudades como Terrassa, Sabadell, Granollers, Manresa, Igualada, Tárrega y Balaguer superarán el umbral de los 40, mientras que Lleida, Mora d'Ebre y Tortosa podrían incluso pasar la línea de los 41. En Barcelona, donde por ahora se ha activado un aviso de nivel naranja, se espera que los termómetros escalen por encima de los 35 grados después de una noche tórrida por encima de los 25 grados. Las únicas zonas que, por el momento, parece que se salvan de los avisos por calor de este miércoles serán las comarcas pirenaicas como la Vall d'Aran, Pallars Sobirà, Cerdanya y Ripollès.

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Las previsiones apuntan a que, después de un miércoles de calor infernal, la temperatura empezará a bajar a partir del jueves aunque, por ahora, todo apunta a que los valores se seguirán manteniendo altos para la época. Según algunos modelos, el calor aflojará a partir del fin de semana. Otros, en cambio, sugieren que cogerá aún más fuerza y se extenderá todavía más. Los expertos afirman que ante esta incertidumbre se recomienda seguir de cerca las informaciones meteorológicas para entender cómo evolucionará este fenómeno y, sobre todo, hasta cuándo durará este calor tan extremo.