Cae una banda que explotaba sexualmente a 24 mujeres vulnerables de Sudamérica en pisos prostíbulos de Barcelona y Tarragona

La Policía Nacional ha detenido a 15 personas (14 en Barcelona y una en Tarragona) por presuntamente formar parte de una organización criminal internacional dedicada a captar mujeres vulnerables y prostituirlas. Se han liberado a 24 víctimas que fueron captadas en su país de origen mediante falsas ofertas de empleo como cuidadoras de personas mayores y, una vez en España, eran obligadas a ejercer la prostitución para saldar una deuda de 5.000 euros impuesta por la red.

La organización utilizaba las redes sociales, aplicaciones de mensajería y anuncios en páginas web. Los detenidos están acusados de los delitos de trata de seres humanos, prostitución coactiva, favorecimiento de la inmigración ilegal y contra la salud pública.

Los agentes han intervenido 116.720 euros en efectivo, dispositivos electrónicos, pastillas de estimulación sexual, sustancias estupefacientes y abundante material relacionado con la explotación sexual.

La investigación se inició en diciembre de 2025 tras la denuncia presentada por una víctima que alertó de la existencia de una red criminal que, presuntamente, captaba mujeres sudamericanas en situación de vulnerabilidad económica y social mediante falsas ofertas de trabajo, difundidas principalmente a través de las redes sociales. Las víctimas eran engañadas con promesas de empleo de cuidadoras de personas mayores en España, aunque, una vez llegaban al país, descubrían que debían ejercer la prostitución en distintos pisos prostíbulo gestionados por la organización.

Los investigadores comprobaron que el entramado criminal se encargaba de toda la logística necesaria para facilitar la llegada de las víctimas a territorio nacional. La organización adquiría los billetes de avión, realizaba reservas hoteleras, contrataba seguros médicos y facilitaba dinero en efectivo, además de proporcionar instrucciones precisas sobre cómo actuar en los controles fronterizos para aparentar una entrada legal como turista.

Hasta 5.000 euros de deuda

Posteriormente, las víctimas eran trasladadas a inmuebles ubicados en distintas localidades de las provincias de Barcelona y Tarragona, donde eran obligadas a ejercer la prostitución para saldar supuestas deudas económicas que alcanzaban aproximadamente los 5.000 euros. La organización controlaba de manera estricta la actividad de las mujeres, fijando tarifas, gestionando los servicios sexuales y supervisando los pagos realizados por los clientes.

Durante la investigación, los agentes constataron que la red utilizaba numerosas líneas telefónicas y aplicaciones de mensajería instantánea para coordinar los traslados de las víctimas, gestionar los pisos donde eran explotadas sexualmente y publicar anuncios en páginas web especializadas en servicios sexuales. Asimismo, la organización ejercía presión psicológica sobre las mujeres mediante amenazas dirigidas tanto a ellas como a sus familiares en sus países de origen, con el objetivo de evitar que abandonaran la actividad o denunciaran los hechos.

Seis registros

Los agentes hicieron seis registros, cinco de ellos en pisos prostíbulos en los que se explotaba sexualmente a 24 mujeres. Se detuvo a 15 miembros de la banda. En la operación requisaron 116.720 euros en efectivo, que estaban ocultos en lugares de difícil acceso por lo que tuvieron que romper objetos, muebles y parte de las paredes.

También se intervinieron numerosos teléfonos móviles de distintas marcas y modelos, tablets y dispositivos electrónicos empleados presuntamente para la captación de víctimas, la gestión de los servicios sexuales y las comunicaciones internas de la organización.

Los agentes también localizaron diversa documentación económica y contable, entre ella contratos de arrendamiento de inmuebles utilizados para la explotación sexual, justificantes de transferencias nacionales e internacionales, tickets bancarios y documentación vinculada al movimiento de dinero entre distintos miembros de la red. Además se incautaron múltiples libretas, cuadernos y anotaciones manuscritas donde figuraban referencia a servicios sexuales, tarifas, pagos, cuentas y registros contables relacionados con la actividad ilícita investigada.

Potenciadores sexuales

En la operación, la Policía localizó cocaína, una bolsa con cogollos de marihuana, comprimidos y pastillas de estimulación sexual, varios resguardos de pagos mediante datáfono y documentación relacionada con envíos de dinero a terceros.

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También había una arma prohibida, una llave de pugilato con dispositivo de descarga eléctrica incorporado y diferente documentación personal y administrativa utilizada presuntamente por la organización.