El autobús directo Manresa-Barcelona en agosto multiplica los viajes de ida y vuelta

El aumento de la oferta de viajes directos en autobús de la línea Manresa-Barcelona (e22) para ir y volver los días laborables de agosto es uno de los cambios más importantes que introducirá el servicio respecto al año pasado. Para ir de Manresa a Barcelona, según ha avanzado Monbus a Regió7, los trayectos directos pasarán de 5 viajes a 39 y, para volver, de 6 aumentarán hasta 41.

En el servicio de autobús que conecta Manresa con Barcelona (que engloba las líneas e22, e23 y 530, y que opera Monbus, que volvió a ganar la concesión de la Generalitat, estrenada este enero), también hay una mejora de la oferta de los directos los días laborables de agosto en la línea e23. De Monistrol de Montserrat a Barcelona pasan de 1 trayecto a 13 para ir y de ninguno directo a 12 para volver. En cuanto a Olesa de Montserrat a Barcelona, el salto es de 4 en agosto del año pasado a 17 este año, y de 5 a 19 para volver.

La situación es diferente en la línea 530, la que une Manresa y Barcelona con paradas en Castellgalí, Sant Vicenç de Castellet, Monistrol de Montserrat y Olesa. En este caso, de ida, se pierden dos trayectos (de 14 a 12) que solo hacen parada en Montserrat y Olesa entre Manresa y Barcelona, y, para volver, también. Pasan de 13 a 11.

De 24 expediciones a 83

En conjunto, en sentido Manresa-Barcelona, la oferta pasa de las 24 expediciones existentes en agosto de 2025 a 83 este 2026. Las salidas directas desde la Estación de Autobuses aumentan de las 19 expediciones anteriores hasta las 51 salidas diarias, ampliando también de forma significativa las opciones desde las paradas intermedias. En sentido Barcelona-Manresa, también se produce el mismo crecimiento.

En Barcelona, las salidas desde Gran Via/Còrsega aumentan de 17 a 52 diarias (37 de las cuales corresponden a servicios completos Gran Via–Manresa). Por otro lado, se incrementa la cobertura de paso tanto en la franja de primera hora de la mañana como en la última hora de la noche.

Recorrido de la 530

Fuentes de Monbus destacan que la novedad más relevante en cuanto al recorrido es la nueva estructura de la línea 530, que en agosto añadirá las paradas que se incorporaron los días laborables y festivos en enero de 2026. Son Castellgalí (La Fàbrica, con una parada diferente para cada sentido) y Sant Vicenç de Castellet (plaza del Pi, compartida en ambos sentidos). Además, se incorpora la parada de la calle Balmes/Pont Gòtic específicamente en sentido Barcelona-Manresa. Se trata de la parada del puente de Monistrol, donde, al igual que en Can Gomis, para el servicio exprés e22 en sentido Manresa, si se ha solicitado previamente al conductor al subir al autobús, se puede pedir bajar allí. La parada en el Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa también se integra de forma fija en la parrilla horaria.

La oferta de los sábados, domingos y festivos de agosto mantendrá la estructura del resto del año. Destaca especialmente la continuidad del servicio nocturno.

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Para Monbus, "la mejora de este 2026 no es un simple retoque de vacaciones, sino una ampliación estructural de la línea".

Fuente: Regió7