El Tribunal Supremo dicta que las escuelas catalanas no pueden excluir el castellano de sus rótulos

El Tribunal Supremo ha anulado una instrucción de la Generalitat que establecía que la rotulación de los centros educativos sostenidos con fondos públicos debía estar en catalán, occitano en Arán y lengua de signos catalana cuando correspondiera. El alto tribunal considera que las escuelas no pueden excluir el castellano de la rotulación de sus instalaciones. La Sala de lo Contencioso-Administrativo considera que esta exclusión no se ajusta a derecho y ha anulado un apartado de las instrucciones de organización y gestión de los centros docentes para el curso 2022-2023, aprobadas por el Departament d’Educació de la Generalitat en julio de 2022.

El punto anulado indicaba que "la rotulación de los espacios del centro es en lengua catalana; en occitano, en Arán, y en lengua de signos catalana si corresponde, que son las lenguas de referencia del sistema educativo".

El Supremo estima así el recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe de Catalunya, que contó con el apoyo de la Fiscalía, contra una sentencia anterior del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. El TSJC había dado la razón a la entidad recurrente en otros aspectos del documento de la Generalitat, pero consideró que la rotulación de los centros no formaba parte de la actividad educativa y que, por tanto, no cabía aplicar en este punto la prohibición de excluir el castellano como lengua vehicular.

El Tribunal Supremo discrepa de ese criterio. En su sentencia, sostiene que la enseñanza no puede limitarse únicamente a lo que ocurre dentro de las aulas, ni a los libros de texto o materiales docentes. Según los magistrados, el espacio físico en el que se desarrolla la actividad educativa también forma parte de ella.

La Sala asume en este punto el argumento de la Fiscalía, que defendió que las instalaciones de los centros son el “escenario” o el “paisaje” de la actividad educativa. Por ello, considera que la lengua utilizada en señales y carteles dentro de colegios e institutos no es irrelevante desde el punto de vista educativo.

“No es lo mismo, a efectos de la visión de las cosas que se transmite a los alumnos, un espacio físico donde señales y carteles están solo en una de las dos lenguas de la correspondiente comunidad autónoma”, señala la sentencia. “La lengua empleada en la rotulación de los centros docentes no es irrelevante para la enseñanza”, añade.

El Supremo concluye que excluir el castellano de la rotulación de los centros sostenidos con fondos públicos afecta negativamente a su condición de lengua vehicular de la enseñanza o, al menos, limita su “normal potencialidad”.

La sentencia también recuerda que el castellano es lengua oficial en toda España y que, por ello, no puede quedar excluido de las comunicaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos. El tribunal considera que los carteles y señales que permiten orientarse en edificios de la Administración, como escuelas e institutos públicos, son también una forma de comunicación con las personas que acceden a ellos.

Por este motivo, la Sala entiende que la rotulación de los centros educativos no es ajena al régimen de cooficialidad lingüística. Según el Supremo, excluir el castellano en este ámbito no respeta el artículo 3 de la Constitución y podría introducir una diferencia de trato injustificada por razón de lengua, en relación con el artículo 14.

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El tribunal precisa que ya se había pronunciado en el pasado sobre el uso de lenguas en la rotulación, pero subraya que esta es la primera vez que aborda directamente la cuestión en centros docentes. También aclara que la rotulación en colegios e institutos tiene una dimensión propia, distinta de otros ámbitos como los establecimientos comerciales, porque en este caso entra en juego el derecho a la educación reconocido en el artículo 27 de la Constitución.