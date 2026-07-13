Paro estatal
Estos son los servicios mínimos para la huelga de Rodalies de este miércoles 15 de julio en Catalunya
En hora punta circularán el 66% de los trenes y el resto de la jornada, el 33%
R1 y R2 hasta la UAB y cinco líneas nuevas: así será Rodalies en 2040 según el nuevo plan de la Generalitat
La huelga estatal convocada por el Sindicat Ferroviari-Intersindical para el próximo miércoles 15 de julio podrá afectar al servicio de Rodalies de Catalunya. Con motivo de este paro, la frecuencia de paso de los trenes puede sufrir modificaciones a lo largo de la jornada.
Según la orden del Departament d’Empresa i Treball, los servicios mínimos esenciales se han fijado en el 66% del servicio habitual durante las franjas de hora punta. En concreto, entre las 6.00 y las 9.30 horas de la mañana y entre las 17.00 y las 20.30 horas de la tarde. Durante el resto del día, el servicio mínimo será del 33%.
Rodalies recomienda a los viajeros consultar las posibles afectaciones antes de iniciar el desplazamiento. La información estará disponible en la app de Rodalies y Renfe Cercanías, así como en la web, a través de la consulta de próximas circulaciones en tiempo real. Para ver las próximas salidas, la compañía recuerda que debe seleccionarse únicamente la estación de origen.
Los usuarios también podrán seguir las actualizaciones en tiempo real a través de los canales habituales de Rodalies de Catalunya, tanto en X como en su canal de WhatsApp.
El servicio alternativo por carretera en los tramos afectados por obras de mejora de la infraestructura mantendrá su oferta habitual durante la jornada de huelga.
- Jhonny Mancilla, profesor: 'Estamos ante una generación de jóvenes para quienes la escuela clásica ya no da respuesta
- Catalunya se enfrenta a la tercera ola de calor del verano con temperaturas que ya superan los 38 grados
- Muere una niña de 9 años en las termas de la Fontcalda a raíz de la caída de una roca mientras se bañaba
- Un incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) afecta 80 hectáreas: los Bomberos temen por las urbanizaciones
- Muere un joven de 16 años en un coche que se salió de la vía y chocó contra un árbol en Castellar del Vallès
- Los pisos turísticos de Madrid se expanden del centro a los barrios más vulnerables: 'Sol está a 15 minutos en metro
- Los multirreincidentes dan el salto al robo de relojes de lujo en Barcelona: 'Es el delito estrella
- La Generalitat sanciona al Institut Josep Carreras por no proteger a una trabajadora que sufrió 'menosprecio' por parte de Manel Esteller