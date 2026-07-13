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Paro estatal

Estos son los servicios mínimos para la huelga de Rodalies de este miércoles 15 de julio en Catalunya

En hora punta circularán el 66% de los trenes y el resto de la jornada, el 33%

R1 y R2 hasta la UAB y cinco líneas nuevas: así será Rodalies en 2040 según el nuevo plan de la Generalitat

Un usuario de Rodalies espera el tren en una estación de Mollet del Vallès.

Un usuario de Rodalies espera el tren en una estación de Mollet del Vallès. / Zowy Voeten

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La huelga estatal convocada por el Sindicat Ferroviari-Intersindical para el próximo miércoles 15 de julio podrá afectar al servicio de Rodalies de Catalunya. Con motivo de este paro, la frecuencia de paso de los trenes puede sufrir modificaciones a lo largo de la jornada.

Según la orden del Departament d’Empresa i Treball, los servicios mínimos esenciales se han fijado en el 66% del servicio habitual durante las franjas de hora punta. En concreto, entre las 6.00 y las 9.30 horas de la mañana y entre las 17.00 y las 20.30 horas de la tarde. Durante el resto del día, el servicio mínimo será del 33%.

Rodalies recomienda a los viajeros consultar las posibles afectaciones antes de iniciar el desplazamiento. La información estará disponible en la app de Rodalies y Renfe Cercanías, así como en la web, a través de la consulta de próximas circulaciones en tiempo real. Para ver las próximas salidas, la compañía recuerda que debe seleccionarse únicamente la estación de origen.

Los usuarios también podrán seguir las actualizaciones en tiempo real a través de los canales habituales de Rodalies de Catalunya, tanto en X como en su canal de WhatsApp.

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El servicio alternativo por carretera en los tramos afectados por obras de mejora de la infraestructura mantendrá su oferta habitual durante la jornada de huelga.

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