Manuel, 87 años, sobre el momento en que pensó dejar su casa e ingresar en una residencia: "Lloré porque ninguna opción me parecía bien"

El envejecimiento de la población es una realidad cada vez más visible, no solo en Catalunya, sino en el conjunto de Europa. En Barcelona, la edad media de la población alcanza los 44,6 años y el número de personas centenarias ha marcado un nuevo récord: 1.196 residentes.

Al mismo tiempo, el aumento de la esperanza de vida plantea nuevos desafíos sobre cómo garantizar el bienestar y la autonomía de las personas mayores cuando comienzan a necesitar apoyo en su día a día.

Las viviendas colaborativas

Las alternativas a las residencias tradicionales siguen siendo escasas. Un estudio del Consorci de Salut i Social de Catalunya (CSC) revela que en toda la comunidad autónoma catalana apenas existen 3.078 viviendas con servicios para mayores, también conocidas como viviendas colaborativas.

Este es un modelo pensado para que los ancianos puedan seguir viviendo de forma independiente y, a la vez, recibir ayuda cuando lo precisen, en situaciones de fragilidad, soledad o dependencia. El CSC recuerda que solo en Catalunya hay cerca de 1,5 millones de personas mayores de 65 que podrían necesitarlas.

Una historia real

Mientras tanto, las administraciones intentan reforzar el sistema de atención a los dependientes. La secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez, avanzó recientemente que Catalunya recibirá 1.630 millones de euros entre lo que queda de 2026 y finales de 2027, para ampliar prestaciones, reforzar la ayuda a domicilio, concretar más plazas residenciales y reducir las listas de espera a la mitad, según ha avanzado.

En este contexto se enmarca una historia difundida por el canal de Youtube 'El tiempo no espera', un espacio enfocado en la salud, la energía y la longevidad de adultos mayores.

Aunque el anciano que aparece en el vídeo ha sido generado mediante Inteligencia Artificial con fines narrativos, el canal aclara que el relato se basa en una experiencia real recopilada de distintas fuentes.

"Papá, así no puedes seguir"

La historia la protagoniza Manuel, un hombre de 87 años que tuvo que plantearse qué hacer con su futuro cuando su hija comenzó a preocuparse por su situación viviendo solo.

"Tengo 87 años y el otro día me llamó mi hija desde Sevilla", comienza relatando Manuel. Viudo desde hace más de cinco años y residente desde hace seis décadas en el mismo piso, recuerda cómo aquella conversación derivó en una propuesta de su hija para mudarse temporalmente con ella, contratar ayuda domiciliaria o, incluso, valorar el ingreso en una residencia: "Papá, así no puedes seguir", recuerda que le dijo.

Vivir con su hija

El anciano decidió probar primero la convivencia con su familia. Durante las primeras semanas disfrutó de la compañía de su hija, su yerno y sus nietos, pero poco a poco comenzó a sentirse fuera de lugar: "No es que me trataran mal, es simplemente que yo no encajaba en ese ritmo", explica.

La diferencia de horarios y rutinas acabó haciéndole sentir más dependiente de lo que se pensaba, y Manuel "no quería ser alguien a quien hay que cuidar, no todavía", asegura.

Vigilancia constante

Al regresar a su vivienda, el anciano recupera la tranquilidad de su entorno habitual, aunque los problemas asociados a su edad empiezan a hacerse más evidentes. Los 'olvidos' eran cada vez más frecuentes y también recuerda cuando tuvo una caída en el baño que le hizo reflexionar sobre su vulnerabilidad: "Me quedé ahí tirado un rato intentando levantarme y pensé 'si esto pasa de noche, ¿quién me encuentra?'".

La siguiente opción fue contratar ayuda a domicilio. Aunque destaca la profesionalidad de la cuidadora, Manuel se "sentía vigilado en mi propia casa", explica. Además, el coste económico suponía una carga importante para su ajustada pensión.

Una crisis emocional y una solución inesperada

Ante esta situación, su hija y él recurrieron a la tercera opción: la residencia. Ambos visitaron un centro cercano y con servicios especializados para mayores. Sin embargo, la visita terminó provocándole una crisis emocional: "Lloré porque no sabía qué hacer, porque ninguna opción me parecía bien, porque sentía que se me estaban acabando las opciones. El mundo ya no tenía sitio para mí tal y como era".

El giro de la historia llegó de forma inesperada gracias a una vecina del edificio. Una mañana, Manuel se ofreció a cuidar durante unas horas del hijo de Laura, una joven madre que atravesaba una situación complicada.

Lo que comenzó como un favor puntual, acabó convirtiéndose en una relación de apoyo mutuo e hizo sentir a Manuel "útil. Hacía tiempo que no me sentía así", añade.

"Prefiero cansarme haciendo algo que importa que morirme de aburrimiento"

Con el tiempo, el anciano comenzó a recoger al niño del colegio algunos días, a ayudar a otros vecinos cuando lo necesitaban y a recibir ayuda cuando él la requería. Esa red vecinal hizo que Manuel se diera cuenta de que "no necesitaba a nadie que me cuidara como a un niño, no necesitaba que alguien controlara mi vida... Lo que necesitaba era seguir siendo yo, seguir aportando algo, seguir siendo alguien que importa".

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El anciano reconoce que quizá llegue un momento en el que necesite atención permanente, pero defiende que, mientras conserve su autonomía, quiere seguir viviendo en su casa y formando parte activa de su comunidad: "Prefiero cansarme haciendo algo que importa que morirme de aburrimiento esperando a que alguien me lleve al médico", asegura.