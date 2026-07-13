Primera plana de la edición impresa
La portada de EL PERIÓDICO del 13 de julio de 2026
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 13 de julio de 2026.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
La portada de EL PERIÓDICO del 13 de julio de 2026La portada de EL PERIÓDICO del 13 de julio de 2026
- Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà
- Jhonny Mancilla, profesor: 'Estamos ante una generación de jóvenes para quienes la escuela clásica ya no da respuesta
- La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 11 de julio de 2026, en directo
- En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos
- Jornada negra en España con tres nuevas muertes por ahogamiento este sábado
- Qué dice la prensa británica hoy del incendio de Los Gallardos: de la trampa mortal a la 'increíble' escapada de una mujer
- Convocada otra huelga de profesores para el primer día de curso: 'No empezará con normalidad
- Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos este verano