Oposiciones
La Policía Nacional convoca 2.704 plazas en su Escala Básica para 2026
El proceso de acceso requiere cumplir requisitos como la nacionalidad española, edad mínima y ausencia de antecedentes
Cristina Sebastián
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la convocatoria de ingreso en la Escala Básica de la Policía Nacional correspondiente a 2026. La oferta contempla un total de 2.704 plazas en la Escala Básica, de las cuales 541 están reservadas para militares de tropa y marinería que acrediten al menos cinco años de servicio, y 150 plazas para la Escala Ejecutiva.
El proceso de inscripción está abierto hasta el 31 de julio y se puede acceder a través del Portal del Aspirante en la página web de la Policía Nacional.
Requisitos para acceder
- Tener la nacionalidad española.
- Haber cumplido los 18 años y no haber alcanzado la edad máxima de jubilación.
- Carecer de antecedentes por delitos dolosos graves o menos graves.
- Estar en posesión del título de Bachiller o equivalente.
- Acreditar un nivel mínimo A2 de inglés o francés.
- Disponer del permiso de conducir de clase B en vigor y sin restricciones.
- No estar incluido en ninguna de las causas de exclusión física o psíquica que impidan las funciones policiales.
- No consumir drogas tóxicas, sustancias psicotrópicas o estupefacientes.
- Prestar compromiso, mediante declaración de la persona solicitante, de portar armas y, en su caso, llegar a utilizarlas.
Proceso de selección
La oposición, igual que en años anteriores, consta de tres fases. Una primera prueba de conocimientos que se realizará el 26 de septiembre mediante un cuestionario de 100 preguntas con tres opciones de respuesta y tiene una duración de 50 minutos. Es necesario obtener al menos tres puntos en esta prueba para continuar en el proceso. A continuación se realizaran las pruebas físicas que constan de tres ejercicios eliminatorios en los que será obligatorio alcanzar una media mínima de cinco puntos y no obtener un cero en ninguna de las pruebas. Y por último, una vez superadas las dos primeras fases, se realizará un reconocimiento médico, una entrevista personal y tests psicotécnicos.
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