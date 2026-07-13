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Persecución policial de película en un punto de venta de cocaína y heroína en en Lorca
Agentes se incautaron de unas 200 dosis de droga preparada, cerca de 11.000 euros en efectivo, un machete y un puño americano
EFE
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Lorca a un hombre como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras desmantelar un punto de venta de cocaína y heroína instalado en una vivienda del barrio de San Diego, según ha informado este lunes este cuerpo policial.
En el registro del inmueble, los agentes intervinieron droga preparada para unas 200 dosis, cerca de 11.000 euros en efectivo, un machete, un puño americano y diverso material utilizado para la distribución de estupefacientes.
La investigación comenzó el pasado mes de abril después de que los agentes detectaran un incremento de la venta de sustancias estupefacientes en el barrio lorquino de San Diego.
Las pesquisas permitieron confirmar que el sospechoso utilizaba su domicilio como centro de almacenamiento y distribución de cocaína base y heroína, al que acudían consumidores de forma continuada durante las 24 horas del día.
La operación policial ha culminado con un registro domiciliario en el que participaron efectivos de la Unidad de Medios Aéreos, Guías Caninos y distintas unidades de la Comisaría de Policía Nacional de Lorca, entre ellas Policía Judicial, Policía Científica y Seguridad Ciudadana.
Persecución de película
Durante la intervención, el investigado intentó escapar por los tejados de edificios colindantes, aunque fue interceptado y detenido por los agentes.
En el interior de la vivienda se incautaron 9,15 gramos de cocaína base en roca, equivalentes a unas 90 dosis individuales, y 11,50 gramos de heroína, con capacidad para unas 110 dosis. Además, los policías localizaron casi 11.000 euros ocultos en distintos puntos del inmueble, además de un machete, un puño americano, una balanza de precisión y otros útiles relacionados con la preparación y venta de droga.
El detenido, con antecedentes policiales por hechos similares y otros delitos, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial.
Fuente: La Opinión de Murcia
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