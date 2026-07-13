La oferta de plazas públicas disminuye en el 80% de los municipios catalanes con centros concertados

La red de escuelas públicas ha perdido peso en la oferta inicial de plazas de I-3 en 75 de los 94 municipios catalanes de más de 10.000 habitantes que cuentan tanto con centros públicos como privados-concertados. Así lo señala un informe de la Fundació Equitat.org que analiza la evolución de la preinscripción entre los cursos 2017-18 y 2026-27 y concluye que la reducción de plazas provocada por el descenso de la natalidad no se ha producido de forma equilibrada entre las dos redes educativas. Durante este periodo, la escuela pública ha reducido en un 25% las plazas ofertadas, mientras que la concertada lo ha hecho en un 20%.

Una de las principales causas de esta diferencia es la aplicación desigual de la reducción de ratios. El 94% de los centros públicos ofrecen grupos de I-3 con menos de 20 alumnos, mientras que en la red concertada este porcentaje se limita al 52% de los colegios (y muchos de ellos mantienen todavía la ratio máxima de 25 alumnos por clase); algo que sucede porque la normativa así lo permite. Así, un pueblo con dos escuelas públicas y dos privadas-concertadas pierde año a año plazas públicas si los dos concertados mantienen las 25 plazas por cada grupo de I-3, mientras que los públicos las reducen a 20 aplicando la reducción de ratios.

La investigación señala que los sistemas con una doble red sin una regulación clara tienden a concentrar al alumnado según su origen social y económico

El informe se centra solo en los municipios con doble red [en los pueblos pequeños en los que solo hay oferta pública la situación es distinta] y chequea la oferta inicial: las plazas que el Departament pone a disposición de las familias antes de las preinscripciones, a partir de los cuales hacen sus peticiones. Así, aunque la conselleria defiende que los grupos públicos en la oferta final siempre son más numerosos que los de la oferta inicial, algo que es cierto –tras las protestas suelen mantener abiertos grupos que en la oferta inicial se planteaba cerrar–, la oferta inicial es la que condiciona a las familias a la hora de elegir centro (y no son pocas las que acaban apostando por la concertada por miedo a no entrar en la pública que desean al ver las pocas plazas ofertadas en un primer momento).

El estudio advierte también de una cuestión no menor: la reciente renovación del 99% de los conciertos educativos garantizará la continuidad de la oferta concertada durante los próximos seis años. En este contexto, los posibles cierres preventivos de grupos derivados de la baja natalidad podrían concentrarse exclusivamente en la escuela pública.

La excepción de Barcelona

Barcelona constituye la principal excepción a esta tendencia. En la capital catalana, la oferta pública ha aumentado gracias a políticas activas de incorporación de centros privados a la red pública y a una reducción de ratios más equilibrada entre los centros públicos y concertados.

El 94% de los centros públicos ofrece grupos con menos de 20 alumnos, mientras que en la red concertada este porcentaje se limita al 52%

En este contexto, desde la Fundació Equitat.org apuntan que la Generalitat ha desaprovechado una oportunidad para planificar toda la oferta de los centros que reciben fondos públicos. La confluencia de la caída de la natalidad, la renovación de los conciertos y el aumento de la financiación permitiría mejorar la regulación para reducir el exceso de plazas, garantizar la gratuidad para las familias y promover una mayor corresponsabilidad en la lucha contra la segregación. Según un reciente informe de la Síndica elaborado en el marco del plan contra la segregación escolar, las familias en la escuela pública pagan de media 948,5 euros en primaria y 573,7 euros en la ESO, mientras que en la concertada la cifra se dispara hasta los 3.810,4 euros en primaria y los 3.965,5 euros en secundaria.

Planificación desequilibrada

La última publicación de Equitat.org hace énfasis en el hecho de que la planificación desequilibrada de la oferta debilita la lucha contra la segregación y reduce la capacidad para mejorar los bajos resultados educativos. La investigación señala que los sistemas con una doble red sin regulación clara tienden a concentrar al alumnado según su origen social y económico, lo que incrementa la segregación y dificulta la mejora educativa [el informe de la OCDE sobre los retos de la educación en Catalunya presentado hace justo una semana apuntaba también que, "a pesar de los esfuerzos", persisten en Catalunya patrones de segregación escolar que afectan a la equidad del sistema].

Ante la situación expuesta, Equitat.org reclama aprobar el decreto de conciertos (congelado desde 2020) para garantizar condiciones equitativas entre la red pública y la concertada, igualar las ratios de alumnos por aula, suprimir grupos concertados en zonas con exceso de oferta y vincular cualquier aumento de financiación pública a compromisos verificables de escolarización del alumnado vulnerable.

También propone eliminar progresivamente las cuotas familiares mediante auditorías externas, canales de denuncia y sanciones que puedan llegar a la revocación del concierto, e integrar plenamente a la escuela concertada en una planificación educativa "conjunta, transparente y a medio plazo".