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Una nueva denuncia eleva a diez los desaparecidos por el incendio de Los Gallardos

El Centro Integrado de Datos coordina la identificación de víctimas y desaparecidos, con perfiles genéticos pendientes de cotejar con familiares

Varios vehículos calcinados junto al restaurante Anita en Los Gallardos (Almería) donde parece ser que se localiza el inicio del incendio

Varios vehículos calcinados junto al restaurante Anita en Los Gallardos (Almería) donde parece ser que se localiza el inicio del incendio / Carlos Barba / EFE

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Redacción

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El número de personas cuya desaparición ha sido denunciada tras la declaración del incendio de Los Gallardos ha aumentado en dos. En las últimas horas se ha presentado una nueva denuncia referida a dos desaparecidos, según ha informado este domingo el Centro Integrado de Datos (CID).

Con esta última comunicación, las autoridades han recibido ya diez denuncias por desaparición relacionadas con el incendio. El CID prevé que puedan presentarse nuevos casos en los próximos días, mientras continúa el proceso para identificar a las víctimas. Por el momento, no se ha podido precisar la identidad ni la nacionalidad de las personas fallecidas.

El balance de víctimas mortales se sitúa ya en 13 fallecidos después de que la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Universitario Torrecárdenas comunicara la muerte de una mujer británica de 93 años. La víctima había sido trasladada al centro hospitalario en estado grave como consecuencia del fuego declarado en la zona de Bédar y Los Gallardos.

El departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido los perfiles genéticos de los doce fallecidos inicialmente contabilizados. Sin embargo, para confirmar sus identidades es necesario compararlos con muestras genéticas de sus familiares.

La identificación mediante ADN es, hasta el momento, el único método primario que puede emplearse debido al estado en el que fueron localizadas las víctimas. La Guardia Civil trabaja con las autoridades consulares de Bélgica, Francia y Reino Unido para conseguir muestras de familiares residentes en distintos países europeos.

El trabajo del Centro Integrado de Datos

El Centro Integrado de Datos fue activado este viernes a las 9.30 horas para coordinar la identificación de las víctimas y centralizar toda la información relacionada con las personas desaparecidas y fallecidas.

Se trata de un órgano técnico compuesto por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en la que participan especialistas de la Guardia Civil. Su principal función es recopilar, comprobar y supervisar los informes de identificación elaborados por las diferentes instituciones que intervienen en la emergencia.

Noticias relacionadas y más

El CID se constituyó conforme al Protocolo nacional de actuación médico-forense y de Policía Científica para sucesos con múltiples víctimas, regulado por el Real Decreto 32/2009. La colaboración con las autoridades consulares permitirá avanzar en la comparación de los perfiles genéticos y podría facilitar la identificación de las víctimas en un corto periodo de tiempo.

Fuente: El Correo de Andalucía

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