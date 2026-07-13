Los Mossos investigan a un monitor de natación por agredir sexualmente a menores en un colegio de Sant Cugat

Los Mossos d'Esquadra investigan a un monitor de natación del European International School of Barcelona, un colegio situado en Sant Cugat, por presuntamente agredir sexualmente a dos alumnos del centro en abril y mayo pasado. La información se ha conocido hace unos días después de que las dos familias implicadas interpusieran una denuncia ante la policía y compartieran la situación con el resto de padres y madres de la escuela.

En concreto, el primer incidente habría tenido lugar entre el 14 y el 15 de abril y la familia del menor informó al centro del presunto comportamiento inapropiado del instructor. Por eso se decidió poner en marcha el protocolo de supervisión de la escuela por el que monitor estuvo acompañado de otra persona durante la jornada laboral. A inicios de mayo otra familia informó de un segundo incidente relacionado con el mismo instructor.

En ese momento, el centro decidió apartar al instructor pese a que durante la supervisión no se encontró ninguna evidencia de un comportamiento inapropiado. En junio, el monitor acabó su contrato con el colegio. Las familias interpusieron una denuncia ante los Mossos y actualmente la investigación se lleva en un juzgado de Rubí.

Protocolos cumplidos

Tras conocerse el caso hace unos días por parte de las familias implicadas, el colegio mantuvo una reunión con padres y madres de alumnos de infantil para dar explicaciones. En concreto se quería evitar preocupación de los padres así como resolver "cualquier tipo de especulación" sobre los hechos denunciados, tal y como han explicado fuentes del centro a EL PERIÓDICO.

En este encuentro con las familias el colegio preservó la identidad y privacidad de los implicados pero se dejó claro que se habían seguido los protocolos establecidos ante estas denuncias que se centran en la protección del menor. También remarcaron que habían ofrecido la "máxima colaboración" con los Mossos en la investigación que está abierta y judicializada.

La escuela ha recordado que estos protocolos ante estas situaciones inapropiadas con menores se revisan de forma periódica. En concreto, en el caso de natación, el centro ha destacado que los menores nunca permanecen solos con un único adulto, ya que siempre están acompañados por tutores y asistentes. También han remarcado que únicamente el personal femenino entra en el vestuario de las niñas y únicamente el personal masculino entra en el vestuario de los niños.

En esta reunión con las familias, el centro ha admitido que no saben en qué momento se pudieron producir los incidentes en los que el monitor denunciado se quedó a solas con los menores implicados. En este sentido, algunos padres y madres cuestionaron las razones por las que el instructor no fue apartado inmediatamente tras conocerse el primer incidente el 15 de abril.

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El colegio ha recordado que existe la presunción de inocencia respecto al acusado. Pese a esto, han remarcado que no se había producido ninguna situación similar en los últimos 30 años de historia del centro y que, por ello, decidieron no apartar al instructor de inmediato. Sin embargo, el centro ha recordado que esa podría haber sido la decisión correcta y, por tanto, están revisando esta parte de su protocolo. Ante las familias, también confirmaron que, aunque el procedimiento judicial acabe con el monitor exculpado, no se le volverá a contratar.