El mal uso de las pantallas ya centra más del 50% de las atenciones a jóvenes del servicio gratuito de la Diputación para adicciones

El mal uso de las pantallas ya supone el 50,5% de las atenciones del servicio gratuito SPOTT de la Diputación de Barcelona dirigidas a adolescentes y jóvenes con problemas de adicción a drogas o pantallas. Esta cifra representa un aumento importante respecto al año anterior, cuando este tipo de casos suponía el 33,7% de las atenciones. Estos datos corresponden a la actividad del centro central del SPOTT y de sus cuatro puntos descentralizados situados en Anoia, Vallès Oriental, Berguedà y Osona.

Durante lo que llevamos de año, el servicio ha atendido a 103 personas (85 chicos y 18 chicas) con un total de 726 visitas, dando cobertura a 53 municipios.

Las apuestas online y el uso problemático de videojuegos y redes sociales centran las consultas

En 2025, el programa de pantallas del SPOTT atendió a 85 jóvenes y el perfil mayoritario era el de un chico de unos 14,7 años, cuyo principal problema estaba relacionado con los videojuegos (37,6% de los casos). En el caso de las chicas, que representaban el 17,6% de las atenciones, la edad media era de 14,3 años y el principal uso problemático estaba relacionado con las redes sociales (53%).

Además, más de la mitad de los jóvenes atendidos el año pasado (53,5%) presentaban algún trastorno mental asociado, como Trastorno del Espectro Autista, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), trastorno obsesivo, ansiedad o depresión.

Este año se ha podido apreciar una disminución de las consultas por problemas con los videojuegos y un aumento de jóvenes que presentan adicción a los juegos de apuestas online.

Atención hasta los 30 años

El Centro SPOTT ha ampliado progresivamente el perfil de personas que pueden recibir apoyo. Actualmente ofrece atención hasta los 30 años y trabaja también en la prevención desde las primeras etapas de la infancia. Las familias con hijos e hijas desde edades tempranas pueden recibir orientación preventiva, mientras que los jóvenes pueden ser atendidos a partir de los 9 años, junto con sus familias.

Además, se han ampliado los servicios que pueden derivar casos al centro. A los servicios sociales se suman áreas municipales de Educación, Juventud, Salud y Deportes, así como los Equipos de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA), los Servicios de Información y Atención a las Mujeres (SIAD) y Justicia Juvenil.

Acciones de sensibilización y prevención

Además de la atención directa, la Diputación de Barcelona impulsa diferentes acciones de sensibilización para ayudar a familias y profesionales a prevenir las adicciones.

Entre los recursos disponibles destacan la formación para profesionales municipales, talleres para familias sobre el uso adecuado de las pantallas, elaboración de planes y protocolos municipales de prevención o espacios de intercambio de experiencias entre profesionales.

El SPOTT también ofrece un modelo de contrato familiar para regular el uso del móvil entre adultos y menores, con el objetivo de fomentar hábitos digitales responsables y reflexionar sobre la necesidad real de disponer de teléfono móvil.

Recomendaciones para el verano

Con la llegada de las vacaciones y el aumento del tiempo libre, el SPOTT recuerda que el verano puede convertirse en una buena oportunidad para revisar el uso de las pantallas y fomentar hábitos digitales más saludables. Por ello, propone una serie de recomendaciones orientadas a disfrutar de la tecnología de forma equilibrada y responsable: