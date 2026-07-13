Lleida se erige este lunes en la ciudad más cálida de España con máximas cercanas a los 40ºC

Este lunes, mientras Catalunya registra su segunda jornada de la nueva ola de calor del verano, Lleida se ha convertido en la ciudad más cálida de toda España. Los registros indican que en varias localidades de la provincia, incluida Lleida ciudad, se han rozado los 40ºC en otra jornada de calor extremo en la que se observan valores de entre 5ºC y 10ºc por encima de lo normal para la época. Según constata la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y el Servei Meteorològic de Catalunya, durante esta jornada en los municipios de Llimiania y Vilanova de Segrià los termómetros han superado los 39,4ºC y han marcado las cifras más elevadas observadas durante esta jornada en el conjunto de España. Este lunes, de hecho, Catalunya ha concentrado máximas más elevadas que Andalucía, Extremadura o Murcia, hasta ahora consideradas como los grandes 'polos' del calor peninsular.

Los registros constatan que este lunes, una jornada en la que se habían vuelto a activar avisos amarillos por calor en la zona del Ponent, en al menos 10 estaciones de la red se han registrado temperaturas por encima de los 38ºC y máximas cercanas a los 40ºC. Sobre todo en la zona del Segrià, Noguera y Pla d'Urgell, donde se han activado avisos por altas temperaturas hasta como mínimo el jueves. En Alcarràs, Seròs y Albesa se han registrado valores de hasta 38,7ºC. En Lleida se ha pasado de los 38,2ºC. Y en Alfarràs y Tàrrega se ha superado el umbral de los 38ºC. Los registros estatales confirman que la provincia de Lleida ha concentrado este lunes algunos de los valores más altos observados en toda España, incluso por encima de las máximas de Murcia, Teruel o Huesca.

Evolución del calor

Los modelos apuntan a que este semana el oeste peninsular disfrutará de un respiro térmico y registrará valores más cercanos a los habituales para estas fechas, mientras que en todo el este peninsular, la costa mediterránea y Baleares se vivirá un nuevo repunte de los termómetros. En Catalunya, de hecho, Meteocat define este episodio como la tercera ola de calor del año. Los expertos afirman que los termómetros catalanes seguirán escalando en las próximas horas y tocarán techo entre miércoles y jueves, cuando se han activado avisos por calor nocturno en buena parte de la franja litoral y prelitoral, desde el Vallès hasta el Montsià, pasando por el Baix Llobregat y el Tarragonès, así como avisos por altas temperaturas en buena parte del territorio, ante la previsión de máximas por encima de los 42ºC en amplias zonas.

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Las previsiones a corto plazo indican que el calor seguirá al alza durante buena parte de la semana. Hay modelos que sugieren que el calor empezará a disiparse de cara al viernes y otros que, en cambio, apuntan a que cogerá aún más fuerza y extensión durante el fin de semana. Algunas voces señalan que a partir del fin de semana podría iniciarse otro episodio de altas temperaturas que, eventualmente, podría adquirir categoría de ola de calor. Por el momento, los especialistas recomiendan mantenerse atento a las previsiones para saber cómo evolucionará este fenómeno.