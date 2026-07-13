Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos

EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España, como Almería, donde han muerto al menos 13 personas, según el balance provisional.

En Catalunya, los Bombers han dado por controlado un incendio declarado el sábado en Camarasa (Lleida) que ha afectado unas 22 hectáreas y obligó a confinar el núcleo de Fontllonga y a cortar la carretera C-13. Además, este domingo se ha decretado el confinamiento de varios núcleos de población por un nuevo incendio forestal declarado en Aiguamúrcia (Tarragona), donde la principal preocupación de los Bomberos es la proximidad del fuego en varias urbanizaciones.

Mapa de localización Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido

Bombers prioriza que los flancos del incendio de Aiguamúrcia (Tarragona) no lleguen a la población Los Bombers de la Generalitat trabajarán durante la noche del domingo al lunes para perimetrar el incendio de Aiguamúrcia (Tarragona), que lleva arrasadas 114,82 hectáreas mayoritariamente de terreno forestal, según un comunicado de las 23.00. Priorizan cerrar los flancos para evitar que se abran en dirección a las diferentes urbanizaciones y núcleos diseminados, mientras se mantiene el confinamiento preventivo de los municipios desde la tarde. El incendio continúa así activo, con un potencial que "podría superar las 2.000 hectáreas", y durante la noche habrá 270 efectivos y 86 dotaciones terrestres. El inspector de Bombers Oriol Corbella ha dicho que se dará por estabilizado cuando haya "la seguridad de que los dos flancos no se pueden abrir para hacer nuevas carreras en dirección a las diferentes urbanizaciones" confinadas. Los confinados son 2.500 personas de los municipios de Aiguamúrcia, la Llacuna, Pontons, Querol y Torrelles de Foix: concretamente, de Ranxos de Bonany, Bon Any, Valldossera, Can Llenes, Mas Gassons, El Mas Vermell y Pontons. También sigue totalmente restringida la circulación de la carretera T-244 entre Aiguamúrcia y Querol.

Ascienden a 13 los fallecidos por el incendio de Los Gallardos La Junta de Andalucía ha actualizado el balance de víctimas del incendio de Los Gallardos y ha informado de que el número de fallecidos asciende a 13. De ellos, 12 perdieron la vida a causa del incendio, mientras que una decimotercera persona ha fallecido en el Hospital Torrecárdenas, donde permanecía ingresada y presentaba patologías previas.

Judit Bertran Los Bombers descartan controlar el incendio este domingo y centran sus esfuerzos en estabilizarlo A última hora de la tarde, los Bombers han descartado tenerlo controlado este domingo, sin embargo, han asegurado que intentarán estabilizar gran parte de él antes de que caiga la noche. Por su lado, Agents Rurals y Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas del incendio. Los Bombers han pedido la ayuda de dos aviones de gran capacidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Rindo Demográfico y han contado con el apoyo de los voluntarios de las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

El alcalde de Aiguamúrcia se muestra preocupado por el tercer incendio en la zona esta semana El alcalde de Aiguamúrcia, Òscar Sendra, ha mostrado su preocupación por el tercer incendio registrado en la misma zona esta semana. "Es muy extraño porque hoy las temperaturas eran más bajas y había más humedad", ha añadido en declaraciones a 3Cat. Según ha explicado, el fuego ha comenzado cerca de una masía del municipio de Aiguamúrcia y ha avanzado en dirección a Pontons y Querol. Se trata, según ha señalado, de una zona con mucha masa forestal y pocos terrenos de cultivo trabajados. El incendio se ha declarado alrededor de las 16:00 horas en la Vall de l'Infern y está ardiendo cerca del lugar donde ya hubo otro incendio el miércoles, entre Aiguamúrcia y el Pla de Manlleu.

El incendio de Aiguamúrcia alcanza ya las 108 hectáreas afectadas El incendio forestal de Aiguamúrcia afecta ya a una superficie de 108 hectáreas de terreno forestal, según la última actualización facilitada por los Agents Rurals. Los efectivos continúan trabajando sobre el terreno para determinar con mayor precisión la extensión del área afectada, mientras avanza también la investigaciónde la causa.

@GuardiaCivil La Guardia Civil rescata con vida a un perro atrapado en la zona calcinada de Los Gallardos Guardias Civiles que formaban parte de las batidas realizadas hoy en la zona extinguida del incendio de Los Gallardos, rescatan con vida a un perro que había quedado atrapado entre hierros y ramas.

Judit Bertran Un incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) arrasa 80 hectáreas: los Bomberos temen por las urbanizaciones Los Bombers de la Generalitat trabajan con 67 dotaciones terrestres y 12 aéreas en otro incendio de vegetación forestal declarado en la Vall de l'Infern del municipio de Aiguamúrcia (Alt Camp, Tarragona) este domingo por la tarde que ya afecta a unas 80 hectáreas y avanza a una velocidad de 2 kilómetros por hora. Pulse aquí para saber más información.

El viento de marinada impulsa el avance del incendio y preocupa la cercanía de urbanizaciones El inspector del cuerpo de Bombers, Marc Sans, ha explicado que el flanco izquierdo y el frente del incendio avanzan hacia una zona de campos labrados, impulsados por el viento de marinada. Según los datos del Meteocat, en la zona se registran 32 grados de temperatura, una humedad relativa del 30 % y un viento sostenido de 8 km/h. Sans ha señalado que la principal preocupación de los equipos de extinción es la proximidad de varias urbanizaciones, cuya protección centra buena parte del operativo.

Los Bombers amplían el operativo contra el incendio de Aiguamúrcia Los Bombers de la Generalitat han reforzado el dispositivo para combatir el incendio forestal de Aiguamúrcia, donde mantienen desplegadas 67 dotaciones terrestres, 12 medios aéreos y más de 230 efectivos. El operativo continúa trabajando para contener el avance de las llamas y proteger las zonas afectadas.