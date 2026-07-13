En el Solsonès
Un incendio quema con alta intensidad en Lladurs: tiene un potencial de 400 hectáreas
Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo: última hora del incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) y Los Gallardos (Almería)
Eduard Bonet / Pau Brunet
Los Bombers de la Generalitat trabajan este lunes en un incendio forestal que quema en la zona de Lladurs, en el Solsonès. Según el cuerpo, el fuego arde con intensidad y avanza por el fondo del valle. Se trata de un incendio de vegetación que estaría ganando intensidad en la zona de Santa Eulàlia y que tiene un potencial de 400 hectáreas. El aviso se ha recibido a las 12.45 horas.
Poco después de las 14.00 horas, los trabajos se centraban en cerrar el flanco izquierdo. Se han movilizado 70 efectivos de los Bombers, con 23 dotaciones terrestres y 6 medios aéreos, así como personal de las Agrupaciones de Defensa Forestal. El incendio quema de forma simultánea a otro fuego, este en Aiguamúrcia, en el Alt Camp, lo que obliga al cuerpo a distribuir los efectivos para evitar que ninguno de los dos supere la capacidad de extinción.
El flanco izquierdo, que gana fuerza, es donde se están haciendo descargas con retardante. En la zona del Collet dels Lladres, el fuego quema en un área de difícil acceso. El incendio ha coronado la cresta y ahora avanza en trayectoria descendente, lo que podría facilitar las tareas de extinción. Los Bombers han llegado a la cabeza del fuego con línea de agua. También mantienen lo que se denomina una noria de medios aéreos.
El área afectada es principalmente forestal. Las llamas han provocado el corte de la pista forestal de Lladurs a Timoneda-Santa Eulàlia.
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Fuente: Regió7
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