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Economía

Gerard, trabajador español en las minas de Australia: “Cada dos semanas, gano 7.000 dólares”

Trabajando en las minas de Australia bajo el sistema FIFO y con jornadas de hasta 13 horas durante 14 días seguidos

El día a día de Virginia, española trabajando en Australia: 2.500 euros a la semana limpiando minas

Gerard, joven trabajador en Australia.

Gerard, joven trabajador en Australia. / TIK TOK

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Álex Pareja

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Gerard, un español que trabaja en las minas de Australia bajo el sistema FIFO (Fly In, Fly Out), ha compartido en sus redes sociales que gana alrededor de 7.000 dólares cada dos semanas, una cifra que le permite ahorrar más que nunca y construir un futuro con mayores posibilidades.

Su trabajo en Australia

Su testimonio ha dado la vuelta a las redes sociales y refleja una realidad que cada vez atrae a más jóvenes europeos. El sistema FIFO consiste en volar a un lugar remoto para trabajar durante un periodo determinado, generalmente dos semanas, y luego regresar a casa para descansar durante una semana.

Los trabajadores viven en campamentos habilitados por las empresas mineras, donde tienen alojamiento, comida y otros servicios incluidos, lo que les permite gastar muy poco durante su estancia. Gerard detalla que en cada quincena laboral percibe alrededor de 7.000 dólares, lo que se traduce en unos ingresos muy superiores a los que podría conseguir en España.

Otros trabajadores españoles en la minería australiana han informado de ganancias similares, con cifras que oscilan entre 5.000 y 7.000 dólares cada dos semanas, dependiendo del puesto y la experiencia. Pero claro, hay que tener en cuenta otros factores más allá del sueldo.

Sus condiciones laborales

El trabajo en las minas es duro, con jornadas largas que pueden llegar hasta las 13 horas diarias durante los 14 días consecutivos de turno. Gerard reconoce que no es el trabajo de su vida ni algo que soñara desde pequeño, pero sí una oportunidad que puede cambiar su situación económica si se aprovecha bien.

Al tener todos los gastos cubiertos en el campamento, los trabajadores pueden ahorrar la mayor parte de sus ingresos. Gerard explica que este dinero le permite ayudar a su familia, invertir en proyectos propios y construir un futuro con muchas más posibilidades.

Algunos calculan que necesitarían menos de 100 días trabajados en las minas para conseguir lo que en España tardarían años en ahorrar. El testimonio de Gerard es parte de una tendencia creciente de jóvenes españoles y europeos que se trasladan a Australia para trabajar en la minería.

Noticias relacionadas

Las empresas ofrecen sueldos de hasta 5.000 euros a la semana, lo que ha atraído a muchos jóvenes que buscan un futuro mejor y la posibilidad de volver a sus países con unos ahorros considerables.

Fuente: Sport

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