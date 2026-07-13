La espera media para conseguir una cita en atención primaria registra el récord de 10,2 días

Ocho de cada diez personas ha acudido a un médico de atención primaria en los últimos 12 meses. El 21,8% de las personas fueron atendidas el mismo día o al día siguiente pero el 71,2% ha tenido que esperar una media de 10,27 días, lo que supone un récord, la cifra más alta desde que se publica el Barómetro Sanitario, la encuesta del Ministerio de Sanidad y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) que mide la satisfacción de la población con la atención sanitaria desde 1993.

El sondeo refleja que la espera media para ser atendido por un médico de familia comenzó a crecer de forma significativa tras la pandemia, al pasar de 5,8 días de media en 2019 a los 10,2 días que se esperan en la actualidad, pese a las inversiones en el sistema que las administraciones prometieron realizar cuando se superó la crisis sanitaria. De hecho, las largas listas de espera, entre otros problemas, han provocado que el porcentaje de población que valora positivamente el sistema haya caído del 72,1% registrado en 2019 al 53,5% en la oleada publicada este lunes, que corresponde a 2.602 entrevistas realizadas en marzo de 2026.

La satisfacción media con el sistema sanitario se sitúa en 6,16 puntos sobre 10, por debajo de las valoraciones de los años posteriores a la pandemia pero por encima de la puntuación de 2025, cuando apenas recibió un 6,02. Entre los servicios mejor valorados destacan las urgencias y la atención recibida en los hospitales públicos durante un ingreso, con valoraciones que superan los 7 puntos. También el 84% de las personas atendidas por la atención primaria, valoran positivamente la asistencia recibida, especialmente la confianza y la seguridad transmitida por los profesionales de enfermería y medicina.

La salud mental

El Barómetro también recoge que el 18,2% de las personas entrevistadas tuvo necesidad de consultar a un profesional sanitario por un problema de salud mental o malestar psicológico o emocional en el último año. Entre quienes fueron atendidos por la sanidad pública, el 43,1% lo hizo principalmente por su médico de familia, el 31% por psiquiatría y el 16,9% por psicología.

En pruebas diagnósticas, el 19,2% de la población adulta refiere haberse realizado una ecografía en los últimos doce meses, el 14,1% un TAC, el 14% una resonancia y el 4,8% una colonoscopia. La colonoscopia es la prueba con mayor tiempo medio de espera reportado, con 129 días.

La encuesta incorpora también datos sobre el conocimiento y uso de tecnologías sanitarias. El 39,5% de la población ha accedido a su historia clínica electrónica de la sanidad pública, mientras que el 63,1% sabe que puede retirar medicamentos recetados por la sanidad pública fuera de su comunidad autónoma gracias a la receta electrónica interoperable.

Por primera vez, el Barómetro explora el grado de alfabetización sanitaria de la población. Los resultados muestran una elevada facilidad declarada para seguir los consejos de profesionales sanitarios, con un 94,4% de respuestas “fácil” o “muy fácil”, aunque también identifican dificultades para encontrar información sobre salud mental, señaladas por el 48,8% de la población.