Sucesos
Detenido el exdiputado y exalcalde de Sant Feliu de Guíxols por masturbarse ante menores en una piscina
Está acusado de un delito de exhibicionismo
El exalcalde de Sant Feliu, Pere Albó (PSC), atacado en su casa por 20 empleados de un concejal
La Policía Local de Santa Susanna detuvo este domingo a Pere Albó, exalcalde socialista de Sant Feliu de Guixols y exdiputado en el Parlament por Junts, por presuntamente masturbarse en público ante menores en un hotel de la localidad. El sospechoso acudió a la zona de piscinas del establecimiento se instaló en una tumbona y allí y masturbó, según ha adelantado la Ser y han confirmado fuentes municipales.
Ante la alarma creada, los bañistas avisaron al personal del hotel y a emergencias. Se personó una patrulla de la policía local que arrestó al expolítico, de 54 años. Albó pidió ser llevado ante el juzgado, al considerar que se trataba de una detención ilegal, pero un juez de Arenys de Mar lo rechazó. Los Mossos d'Esquadra se han encargado de la investigación.
Pere Albó i Marlés (Sant Feliu de Guíxols, 1972) es abogado y político catalán. Fue alcalde de Sant Feliu de Guíxols (2007-2010) por el PSC, aunque fue expulsado en 2011 por su defensa del derecho a decidir. Hasta 2011 fue vicealcalde en coalición con CiU y después, durante el proceso independentista se sumó a Movimiento de Izquierdas (MES). Con este partido logró representación en este municipio hasta que en octubre pasado renunció a su acta de concejal para centrarse en negocios familiares.
También formó parte de la candidatura de Junts al Parlament de Catalunya por esta formación nacionalista. Estuvo en la cámara catalana hasta 2024.
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