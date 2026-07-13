Cuatro detenidos por enterrar en suelo agrícola de Sant Esteve Sesrovires hasta 46.000 toneladas de basura procedente de Francia

Una operación conjunta de la Guardia Civil, la Europol y la Gendarmería francesa ha permitido desarticular una organización criminal dedicada al fraude medioambiental y al tráfico ilegal de residuos. Hay cuatro detenidos acusados de introducir en Catalunya más de 46.000 toneladas de residuos procedentes de Francia que luego enterraban en Cataluña, principalmente en Sant Esteve Sesrovires

La investigación comenzó en el año 2022, cuando la Guardia Civil inició inspecciones sobre una planta de gestión de residuos que realizaba vertidos en suelos agrícolas con materiales procedentes de áreas contaminadas de grandes obras en Barcelona. Posteriormente, los agentes detectaron la entrada de residuos de gestores ubicados en Francia.

Según la investigación, una organización criminal asentada en la provincia de Barcelona utilizaba documentación falsa para introducir en España residuos municipales e industriales procedentes de Francia bajo denominaciones como “producto” o “tierras” para enterrarlos en España y sin adoptar ningún tipo de medida de seguridad para proteger el medio ambiente.

Con la documentación falsa los investigados evitaban los controles asociados al traslado internacional de residuos y eludían el pago de los impuestos correspondientes a la Hacienda Pública española. Además, se ahorraban los costes de depósito y el canon exigido en Francia, donde la fiscalidad ambiental aplicable a este tipo de residuos es más elevada. La Guardia Civil señala que el daño medioambiental y el posible fraude relativo al canon se encuentran pendientes de valoración.

Una vez en España, los residuos eran vertidos de forma irregular y sin adoptar las obligatorias medidas de seguridad, generando un riesgo para el medio ambiente y las personas. Parte de los residuos eran enterrados de forma clandestina en suelos agrícolas situados principalmente en el término municipal de Sant Esteve Sesrovires (Barcelona) y otra parte era enviada a cuatro vertederos de residuos inertes y tres vertederos de residuos no peligrosos, donde los materiales, plásticos, maderas o envases, eran mezclados con tierra.

Residuos peligrosos

Las analíticas oficiales practicadas durante la investigación confirmaron que parte de los componentes vertidos con estos residuos industriales y municipales contenían residuos peligrosos. En concreto, se detectó la presencia de hidrocarburos y metales pesados, productos con capacidad de generar un daño medioambiental y que son tóxicos para las personas. De hecho, un informe técnico que será solicitado a la Jefatura del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) valorará el riesgo generado por este grupo criminal sobre la población, los cultivos y las aguas subterráneas.

Por otro lado, la Guardia Civil alertó a la Agencia de Residuos de Cataluña y el Ayuntamiento de Sant Esteve Sesrovires y se trabaja para el control, precinto o descontaminación en las zonas afectadas.

Los días 23 y 24 de junio, un centenar de agentes de la Guardia Civil, la Gendarmería francesa y Europol participaron en una operación en el sureste de Francia y Catalunya para desarticular esta banda. Se realizaron tres registros en domicilios y empresas situadas en Sant Vicenç dels Horts, Molins de Rei y Sant Esteve Sesrovires, y uno en un domicilio en la provincia de Girona. Durante estas actuaciones se intervino abundante documentación, archivos contables, dispositivos electrónicos, teléfonos móviles y ordenadores, cuyo análisis permitirá determinar el alcance real de la actividad investigada.

Además, la Guardia Civil detuvo a dos hombres de 39 y 70 años, de nacionalidad española y francesa, y a dos mujeres de 62 y 66 años, de nacionalidad española e italiana. A uno de los detenidos se le atribuye el rol de presunto líder y administrador, funciones de gestión y control económico-documental, así como intermediación en los traslados y vertidos. Asimismo, la investigación alcanza a varias empresas y personas físicas vinculadas con la actividad investigada.

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A los detenidos se les imputan delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, falsedad documental, contra la Hacienda Pública, estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Sección de Instrucción Plaza número 6 de los Tribunales de Instancia de Martorell se encarga de esta operación que sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones una vez analizada la documentación, los dispositivos electrónicos y el resto de efectos intervenidos.