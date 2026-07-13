Investigación de la URV
Comer frutos secos cada día podría mejorar la calidad de los espermatozoides según un estudio de la URV
Una dieta rica en estos alimentos reduce hasta un 75 % las probabilidades de presentar alteraciones en la movilidad espermática
Un consumo excesivo de ultraprocesados podría perjudicar la fertilidad de los padres y el desarrollo embrionario de los bebés
Cristina Sebastián
Una investigación liderada por la Universitat Rovira i Virgili (URV) concluye que consumir una ración diaria de frutos secos puede estar relacionado con una mejor calidad del semen. El estudio señala que los hombres que incluyen estos alimentos en su dieta presentan una mayor concentración y un mayor recuento de espermatozoides, además de menos alteraciones en los análisis espermáticos.
La infertilidad afecta a aproximadamente una de cada seis personas en edad reproductiva en algún momento de su vida, según la Organización Mundial de la Salud. Cerca de la mitad de los casos tienen relación con factores asociados a la salud reproductiva masculina y a la calidad del semen.
Más de 200 hombres jóvenes
El estudio se ha realizado con datos de 222 hombres sanos de entre 18 y 40 años que participaron en el proyecto internacional Led-Fertyl, centrado en estudiar la relación entre alimentación, estilo de vida y calidad del semen.
Los investigadores recopilaron información sobre los hábitos alimentarios de los participantes mediante cuestionarios nutricionales y compararon estos datos con los resultados de sus seminogramas, una prueba médica que permite evaluar aspectos como la concentración, el número y la movilidad de los espermatozoides.
Una ración diaria de frutos secos
Los resultados indican que consumir al menos siete raciones semanales de frutos secos, lo que equivale aproximadamente a 30 gramos al día, se asocia con una mayor concentración de espermatozoides y un recuento total más elevado.
Además, los hombres con un consumo más frecuente de frutos secos presentaron menos problemas relacionados con la movilidad espermática. Según el estudio, quienes consumían una ración diaria tenían un 75 % menos de probabilidades de presentar alteraciones en la movilidad de los espermatozoides y un 69 % menos de riesgo de sufrir problemas en el seminograma.
La investigación también estudió qué ocurre cuando los frutos secos se sustituyen por alimentos ultraprocesados, como patatas fritas, bollería industrial o productos ricos en grasas saturadas. Los resultados muestran que este cambio se relaciona con efectos negativos en la calidad del semen, especialmente en la concentración y el número de espermatozoides.
Seguir estudiando los mecanismos
Los autores del trabajo destacan que los resultados refuerzan la importancia de la alimentación en la salud reproductiva masculina, aunque señalan que todavía es necesario investigar más para conocer los mecanismos biológicos que explican esta relación y sus posibles aplicaciones clínicas.
“Hay que seguir investigando para comprender mejor qué mecanismos biológicos explican estas asociaciones y hasta qué punto pueden tener implicaciones clínicas en fertilidad masculina”, afirma Estefania Dávila-Córdova, investigadora predoctoral de la URV y primera autora del artículo.
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