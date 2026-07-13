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Incrustado en las escaleras de Begoña

Un coche se empotra en plena boca de metro del Paseo de la Castellana en Madrid

Una mujer de unos 40 años ha resultado herida grave con múltiples fracturas, mientras que el otro ocupante del vehículo ha sufrido una lesión leve en un tobillo

Chocan dos vehículos en el paseo de la Castellana y uno termina incrustado en la boca de metro de Begoña

Chocan dos vehículos en el paseo de la Castellana y uno termina incrustado en la boca de metro de Begoña

Sara Fernández

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Javier Martínez Candela

Madrid
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Dos personas han resultado heridas, una de ellas de gravedad, después de que el vehículo en el que viajaban terminara incrustado en las escaleras de acceso a la estación de metro de Begoña tras un accidente de tráfico ocurrido en el Paseo de la Castellana de la capital.

El siniestro se produjo en torno a la medianoche de este lunes, a la altura del número 263 de la conocida vía madrileña, donde dos turismos colisionaron por causas que todavía se están investigando. Tras el impacto, uno de los conductores perdió el control del vehículo, que se salió de la calzada y quedó atrapado en las escaleras de entrada al suburbano.

Efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y de Samur-Protección Civil se desplazaron hasta el lugar, donde los bomberos tuvieron que realizar maniobras de excarcelación para liberar a los dos ocupantes del automóvil accidentado, un hombre y una mujer de unos 40 años.

Bomberos Madrid retira mediante el uso de una grúa un vehículo encajado en las escaleras de acceso al metro de Begoña en el Paseo de la Castellana tras un accidente de tráfico

Bomberos de Madrid retira el vehículo. / EMERGENCIAS MADRID

Una posible fractura de pelvis

La mujer presentaba múltiples traumatismos y fracturas de consideración, entre ellas una posible fractura de pelvis, por lo que fue estabilizada y trasladada al Hospital Universitario La Paz con pronóstico grave. El hombre, por su parte, sufrió una fractura de tobillo y fue atendido como paciente leve.

"Nos preocupa una fractura de pelvis", ha explicado el supervisor de Samur-Protección Civil, Abel Jimeno, quien confirmó que el estado de la mujer requería una atención hospitalaria urgente. En las labores de asistencia también participó personal sanitario de La Paz, que acudió al lugar y colaboró en el traslado de los heridos.

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Una vez finalizado el rescate, los bomberos retiraron el vehículo mediante una grúa y sanearon la boca de metro para comprobar los posibles daños y garantizar la seguridad de la zona. La Policía Municipal de Madrid se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias y las causas del accidente.

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Fuente: El Periódico de España

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