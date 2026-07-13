Catalunya invertirá 20 millones de euros para construir "uno de los telescopios robóticos más grandes del mundo"

Catalunya se dispone a construir "uno de los telescopios robóticos más grandes del mundo" en plena sierra del Montsec. Según ha anunciado este lunes consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, el proyecto supondrá una inversión de más de 20 millones de euros y se convertirá en una de las joyas de la corona del ecosistema científico catalán ya que, además de acelerar las investigaciones de muchos científicos, también proporcionará una mirada única sobre el cosmos. La instalación, que aspira a estar ya operatica en el 2030, tomará el nombre del astrónomo catalán Jordi Torra i Roca, quien centró su carrera en el estudio de la estructura, la formación y la evolución de la Vía Láctea y, gracias a su trabajo, logró que Catalunya participara en misiones científicas fundamentales para la comprensión del universo.

El telescopio se construirá en Observatorio del Montsec, un enclave situado en provincia de Lleida donde ya existen instrumentos tan sofisticados como el telescopio Joan Oró. Pero ahora, según explican los impulsores del proyecto, el objetivo es ir un paso más allá y construir un instrumento aún más potente. El Govern explica que destinará una inversión por valor de 10.090.000 euros para financiar el desarrollo de un nuevo telescopio lideado por la fundación del Instituto de Estudios Espaciales de Catalunya (IEEC), la institución más potente que hay en este ámbito en todo el ecosistema catalán. Esta inversión, explican, permitirá abordar "las inversiones de licitación del telescopio y la cúpula", así como "la determinación sobre la instrumentación, la posible contratación de nuevo personal y la construcción del edificio que albergará el telescopio".

En los próximos años se pondrá en marcha la construcción del instrumento y del edificio para albergarlo, con vistas a tenerlo terminado para 2030

La conselleria afirma que, más allá de esta inversión, previamente ya se han realizado "labores preparatorias" por valor de dos millones de euros para, por ejemplo, la obtención de los permisos ambientales y de construcción, la preparación de infraestructuras, la adaptación de edificios existentes o la garantía de la conectividad y el almacenamiento de energía y energía. También se están llevando a cabo acciones en el ámbito de los sistemas auxiliares, se han realizado pruebas 'in situ' y monitores de vigilancia y se han adquirido ordenadores y equipamiento de almacenamiento de datos. Además, entre 2027 y 2030 se han planificado nuevas acciones de inversión por un total de 8'1 millones de euros en las que se desarrollará la instrumentación principal del telescopio (una cámara de imagen y un espectrógrafo) para su entrada en operaciones, incluyendo el hardware y software para la gestión.

Instrumento científico

El nuevo telescopio Jordi Torra i Roca será un telescopio robótico de tipo Ritchey-Chrétien, equipado con un espejo primario de 2,5 metros de diámetro y una instrumentación avanzada que incluirá un espectrógrafo multifibra y una unidad de campo integral (IFU). Esta configuración, afirman sus impulsores, permitirá obtener imágenes de alta calidad y analizar simultáneamente la luz procedente de numerosos objetos astronómicos, combinando observaciones fotométricas y espectroscópicas. Su diseño estará especialmente orientado a la astrofísica de dominio temporal, es decir, al estudio de fenómenos que cambian con el tiempo, como estrellas variables, explosiones estelares, objetos transitorios y otros eventos astronómicos dinámicos.

El instrumento estará especialmente orientado al estudio de fenómenos que cambian con el tiempo como la detección de explosiones estelares

Los expertos afirman que este instrumento será uno de los mayores telescopios robóticos del mundo y una infraestructura de referencia para la astrofísica de dominio temporal. Su capacidad será mucho más potente que la del actual telescopio Joan Oró del Observatorio del Montsec, cuyo espejo principal tiene 0,8 metros de diámetro y, además, no dispone de tantos instrumentos científicos avanzados. La conselleria confía que el despliegue de este nuevo instrumento permitirá estudiar objetos más débiles, obtener datos más precisos y participar en grandes proyectos internacionales de exploración astronómica, reforzando el papel de Catalunya como un polo de referencia en la investigación astronómica internacional.