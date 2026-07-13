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Previsión meteorológica

Catalunya reactiva los avisos por altas temperaturas y noches cálidas ante la tercera ola de calor del verano

Los modelos apuntan a que las temperaturas irán subiendo a lo largo de la semana y tocarán techo entre miércoles y jueves

Calor hoy, lunes 13 de julio, en Barcelona: consulta las temperaturas máximas y la previsión del tiempo, según Meteocat y Aemet

Vecinos y turistas buscan refugio en las sombras, se hidratan y tratan de sobrellevar la intensa ola de calor que afecta a Barcelona.

Vecinos y turistas buscan refugio en las sombras, se hidratan y tratan de sobrellevar la intensa ola de calor que afecta a Barcelona. / MANU MITRU / EPC

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Valentina Raffio

Valentina Raffio

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Catalunya ya está oficialmente viviendo la tercera ola de calor del verano. Según apuntan los pronósticos, este episodio, iniciado el pasado domingo, se extenderá durante buena parte de esta semana y tocará techo entre el miércoles y el jueves, cuando se esperan jornadas de temperaturas infernales en buena parte del territorio. El Servei Meteorològic de Catalunya ya ha activado la primera tanda de avisos por altas temperaturas y calor nocturno ante unas previsiones que apuntan a máximas de hasta 40 grados y mínimas que en algunos puntos podrían superar los 25. Entre el lunes y el martes gran parte de los avisos se concentran en el interior y en el sur de Catalunya, mientras que a partir del miércoles se esperan avisos más generalizados. Las autoridades piden a la población extremar precauciones debido al peligro que suponen las altas temperaturas para la salud y para fenómenos como, por ejemplo, el riesgo de incendios.

La semana ha arrancado con la activación de avisos por calor nocturno en la zona de Terres de l'Ebre y avisos por altas temperaturas en el Ponent de Lleida. En total, este lunes son casi una decena las comarcas catalanas en aviso amarillo por calor. Todo apunta a que la situación se mantendrá igual de cara al martes, cuando también hay activados avisos por altas temperaturas nocturnas en provincia de Tarragona y por calor extremo diurno en Lleida. Los modelos apuntan a que en estos puntos podrían registrarse máximas por encima de los 40 durante el día y valores por encima de los 25 durante la noche. En Barcelona y su área metropolitana, así como en gran parte de las comarcas litorales, por el momento no hay activados avisos por calor ni para el lunes ni para el martes.

Todo apunta a que el calor cogerá fuerza de cara al miércoles. Para entonces, se han activado avisos por calor nocturno en buena parte de la franja litoral y prelitoral, desde el Vallès hasta el Montsià, pasando por el Baix Llobregat y el Tarragonès. Después, conforme salga el sol, buena parte del territorio catalán estará en aviso por calor ante máximas que, durante esta jornada, podrían superar incluso los 42 grados. Por el momento los avisos activados son de color amarillo pero no se descarta que más adelante, conforme vayan afinando los modelos, se eleven a otros niveles y se extiendan más allá del jueves.

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Las previsiones a corto plazo indican que el calor seguirá al alza durante buena parte de la semana y tocará techo entre miércoles y jueves. Hay modelos que sugieren que el calor empezará a disiparse de cara al viernes y otros que, en cambio, apuntan a que cogerá aún más fuerza durante el fin de semana. Por el momento, los especialistas recomiendan mantenerse atento a las previsiones para saber cómo evolucionará esta tercera ola de calor del verano en Catalunya.

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