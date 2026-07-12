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Fuego en Almería

Las últimas imágenes aéreas del incendio de Los Gallardos muestran un paisaje devastado

El fuego, que avanzó a una velocidad de 100 metros por minuto, arrasó 7.000 hectáreas de terreno, en un perímetro de unos 40 kilómetros, en el que prolifera el esparto silvestre

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Nuevas imágenes del Servicio Aéreo de la Guardia Civil de la zona extinguida del incendio de Los Gallardos

Nuevas imágenes del Servicio Aéreo de la Guardia Civil de la zona extinguida del incendio de Los Gallardos

Nuevas imágenes del Servicio Aéreo de la Guardia Civil de la zona extinguida del incendio de Los Gallardos / Guardia Civil

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Las aproximadamente 7.000 hectáreas que han sido pasto de las llamas que se iniciaron el jueves en el paraje almeriense de Los Gallardos son hoy un escenario de desolación de más de 40 kilómetros de perímetro. La Guardia Civil ha divulgado este domingo unas imágenes aéreas en las que se da cuenta de cómo el fuego ha arrasado con casi todo lo que encontraba a su paso. Han sobrevivido, eso sí, bastantes construcciones, posiblemente protegidas por las franjas de seguridad obligatorias para prevenir estas circunstancias.

El fuego, que en palabras del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha sido "complejo, difícil y terrible", ha asolado un terreno cubierto por plantas de esparto silvestre que se convirtieron en una mecha para que el incendio se propagara con una velocidad inusitada. "Para que nos hagamos una idea del alcance que ha tenido este incendio en estos días”, ha apuntado Moreno. En esta zona a pocos kilómetros de la turística costa mediterránea, todavía pueden verse las carrocerías calcinadas de los coches alcanzados por el fuego que llegó a avanzar 100 metros por minuto.

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