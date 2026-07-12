Trànsit apuesta por llevar las restricciones de los camiones en Terres de l'Ebre a otros tramos de la AP7

Desde el pasado noviembre, los vehículos pesados que circulan en sentido sur por la AP7 en el tramo entre Calafat y Amposta, en Terres de l'Ebre, solo pueden circular a un máximo de 80 km/h, deben hacerlo por el carril derecho y tienen prohibido adelantar. Se trata de limitaciones ordenadas por el Servei Català de Trànsit (SCT) para reducir la siniestralidad mortal en este tramo, que el año pasado duplicó la registrada el ejercicio anterior. Junto con estas medidas también se instalaron radares en la zona y se incrementaron los controles de neumáticos, tacógrafos y otros elementos de los camiones

Aunque nueve meses después de la aplicación de esta medida todavía es pronto para establecer conclusiones definitivas, Trànsit estudiará su aplicación en otros puntos similares de la AP7, según explica su director, Ramon Lamiel, a este diario. Pese a que niega que las restricciones se puedan extender a toda la vía y que los camiones solo puedan circular por la derecha, Lamiel abre la puerta a conversar con todas las partes interesadas, como las administraciones o los transportistas, para determinar si la siniestralidad puede reducirse con estas medidas.

Trànsit muestra inquietud por el incremento de los motoristas fallecidos en la autopista

Además de las restricciones específicas en Terres de l'Ebre, durante algunas operaciones de salida y retorno, cuando la autopista registra más afluencia de tráfico, los camiones de más de 7.500 kilos tienen la obligación de circular por el carril derecho sin poder adelantar en determinados tramos de la AP7.

Más allá de eso, el director de Trànsit recuerda que en algunos puntos, como el tramo de Mollet del Vallès a El Papiol, se introdujeron limitaciones similares que no funcionaron debido a la proximidad de 'nudos de intersecciones'. Esto generó un incremento de la accidentalidad y un 'efecto pantalla' sobre otros vehículos que querían incorporarse a la autopista o abandonarla. También señala que, hoy por hoy, preocupan más los accidentes mortales de motoristas en la AP7, ya que los siniestros en los que hay camiones implicados han descendido respecto al año pasado.

Imagen que muestra estadísticas sobre accidentes.

Formación específica

Para reducir la siniestralidad de los camiones en toda la red viaria catalana, Trànsit propone más medidas. Una de ellas consiste en impartir formación específica a camioneros extranjeros que disponen de un permiso de conducir expedido en su país, pero necesitan uno español para poder trabajar en España.

Actualmente, el Certificado de Aptitud Profesional (CAP) puede obtenerse tras completar 140 horas de formación presencial en centros homologados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Trànsit, sin embargo, reclama que la formación se eleve a 180 horas y ya ha alcanzado acuerdos con dos empresas catalanas para impartirla. En estos cursos se hace hincapié en cómo se circula por las autopistas españolas, distintas de las de otros países, con el objetivo de mejorar la prevención de accidentes. En este sentido, Trànsit apunta que se estamos ante un relevo generacional entre los camioneros, cuya edad media es de 55 años.

A la vez, el SCT señala a que la nueva normativa sobre ITV que debe aprobar el Parlament permitirá aumentar los controles de camiones. Uno de los retos es la antigüedad del parque móvil de este tipo de vehículos, que registra una media de 15 años, cuando en otros países europeos es de 9.

Los Mossos reaizan macrocontroles de camiones en puntos específicos de la AP7 para detectar irregularidades

Más allá de reclamar nuevas ayudas económicas para empresas de transporte y autónomos con el fin de renovar el parque móvil, Trànsit también realiza macrocontroles de vehículos pesados en distintos puntos y horarios con el fin de detectar camiones con la ITV caducada o con otro tipo de deficiencias. De hecho, semanas atrás, la Conselleria de Territori presentó una red de estaciones de control y análisis del transporte de viajeros y mercancías por carretera. Estas instalaciones están equipadas con un sistema inteligente que permite detectar de forma remota y en tiempo real posibles irregularidades en camiones y autocares, sin necesidad de detenerlos previamente.

Esta nueva red incluye siete estaciones de control en la AP7, desde La Jonquera (Girona) hasta Vila-seca (Tarragona), y una en la C33 en La Llagosta.

Vehículo autónomo

Otra de las actuaciones previstas para reducir la siniestralidad de los camiones pasa por explorar la vía de los vehículos autónomos, tal como sucede en países como Estados Unidos, que ya cuentan con líneas regulares para este tipo de transporte. "No nos queda tan lejos como nos pensamos y, con la entrada de la IA, esta tecnología ha dado un salto brutal", explica Lamiel. Por este motivo, Trànsit ha constituido la Oficina del Vehículo Autónomo, regulada por la ley de movilidad sostenible, con el objetivo de estudiar su aplicación en las carreteras catalanas.