Tetuán, de barrio obrero y comercial a paraíso de los pisos turísticos en Madrid: "Es una zona muy apetecible"

"Un día me vino un turista y me dijo, 'oye, perdona, sitios de tapas tradicionales, ¿por aquí donde hay?'. El tío se creía que estaba en el centro". Ramiro, diseñador, alucina recordando cuando le asaltó un extranjero por su barrio, Tetuán, al norte de Madrid, que este jueves de julio luce a la hora de la siesta con varios locales comerciales cerrados y donde el calor espanta hasta a las chicharras. Al otro lado de la calle donde estamos, no muy lejos de Bravo Murillo, la calle comercial más transitada de España después de la Gran Vía, un obrero está adecentando la fachada de un bajo comercial que va a pasar a ser apartamento turístico. Los cajetines de seguridad propios de los Airbnb se reparten por doquier. "Alguna vez [los turistas] compran algo", dice un ciudadano paquistaní que tiene un negocio de fruta pegado a uno de ellos donde se vende "un kilo de tomates a 0,99 euros".

Bienvenidos a Tetuán, el paraíso de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) con permiso del distrito Centro. Según los últimos datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística, del pasado mes de mayo, Tetuán ha superado por primera vez a Chamberí como segundo distrito con más pisos turísticos de la capital: 824 por 612. Es el segundo que más tiene después de Centro (4.338), que acumula el 40% de los de toda la ciudad.

"Este es un barrio popular muy apetecible para la especulación porque está rodeado de barrios de ingresos económicos mayores", dicen en la asociación de vecinos Tetuán-Cuatro Caminos

"Es que este es un barrio popular muy apetecible para la especulación porque está rodeado de barrios de ingresos económicos mayores", dicen en la asociación de vecinos Tetuán-Cuatro Caminos. La renta neta media por persona se sitúa en torno a los 28.233 euros por persona al año en Chamartín por los 27.076 euros de Chamberí, los dos distritos anexos, mientras en Tetuán se superan por poco los 18.000 euros [es la sexta renta más baja de la capital].

Un obrero durante las obras de reforma para convertir un local comercial en un apartamento turístico en Tetuán. / JOSÉ LUIS ROCA

Es un barrio obrero de toda la vida, con numerosas calles comerciales y poblado históricamente de casas bajas, generalmente de no más de cuatro alturas, hasta la llegada reciente de las dos Torres Skyline (25 pisos de viviendas de lujo en dos bloques de 100 metros) y las dos Torres AXA (de 24 pisos y destinadas a alquiler asequible).

"Y esto es el principio porque somos una especie de aldea gala, un reducto popular al norte de Madrid con bolsas de suelo libres con muchas oportunidades", señalan en la asociación del barrio. Y es que el precio del metro cuadrado en venta ronda los 6.147 euros, según el portal Idealista, muy por debajo de los colindantes Chamartín (8.150 euros) y Chamberí (8.971).

El efecto frontera

El Plan Reside aprobado por el Ayuntamiento de Madrid en agosto pasado y que prohíbe o restringe mucho la creación de pisos turísticos en varios puntos del centro de Madrid dejó a Tetuán fuera pese a solicitarlo varias veces y, eso, según los vecinos, ha atizado la caldera.

"El efecto frontera ha multiplicado la presión y hemos pasado de crecer de manera fuerte a manera exponencial, de tener una situación crítica a tener una agónica", añaden en la asociación de Tetuán, que ya, con 537,47 hectáreas y 169.479 habitantes, es el barrio más densificado de Madrid.

Una frutería regentada por ciudadanos paquistaníes al lado de un piso turístico en Tetuán, a escasos metros de Bravo Murillo. / JOSÉ LUIS ROCA

"Es una zona con alta conectividad con el centro con la línea 1 de Metro. Está además pegada a las Cuatro Torres y al lado de Plaza Castilla", precisa Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, sobre este boom de las VUT. "Si es que el barrio iene encanto, hasta que nos lo terminen de destrozar, claro. Los turistas, además, no dejan ni un euro en el barrio, solo vienen aquí a dormir", expresan en la asociación.

Un recorrido por las calles del distrito da cuenta de la nueva situación, cruzándonos con varias obras en bajos para hacer residencias para turistas. Los locales comerciales se van de los barrios: las ferreterías, las papelerías, las panaderías, talleres de coches... En la calle Castilla había una mítica tienda de artículos de peluquería abierta en 1978 que desde hace pocas semanas se ha convertido en dos apartamentos turísticos. Enfrente están levantando otros dos.

Detalle de una calle de Tetuán, el distrito que se está llenando de pisos turísticos. / JOSÉ LUIS ROCA

Se multiplica la rentabilidad

"Es una barra libre; si es que, claro, para un propietario, la rentabilidad del alquiler se puede multiplicar hasta por diez". La "invasión" es tal que hasta una asociación del barrio, Bellas Vistas, fue "expulsada" del local donde estaban en la calle Almansa para reformarse y convertirse en una VUT. Hay un edificio, con el rimbombante nombre de Bety Dreams, en su día una casa okupa, que por su diseño parece un bloque del Levante. "Gran Vía está a 3,8 km del alojamiento", reza el anuncio en el que el apartamento de dos habitaciones se cotiza a 180 euros el día.

"Es tremendo lo que ocurre. Cuando traté de buscar piso con mi novio no había nada por debajo de 900 euros, estudios, teníais que verlos", protesta Ada, una veinteañera que al final consiguió un piso de alquiler asequible en una de las torres AXA.

"Los destinos turísticos tienen que guardar la esencia de destino. Todo se llena de franquicias y los destinos se acaban pareciendo. Corremos el riesgo de acabar como Lisboa" Blanca García Henche — Profesora de márketing turístico de la Universidad de Alcalá de Henares

"Mi opinión personal", aprecia Blanca García Henche, profesora de Márketing turístico de la Universidad de Alcalá, "es que hay que tener cuidado con cargarnos la gallina de los huevos de oro. Se está teniendo visión cortoplacista". "La Administración debería legislar más para los habitantes de una ciudad. Además, los destinos turísticos tienen que guardar la esencia de destino, porque cada vez más todo se llena de franquicias y los destinos se acaban pareciendo. Corremos el riesgo de acabar como Lisboa", advierte.