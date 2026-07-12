Prisión sin fianza para el presunto violador detenido en Pamplona durante los Sanfermines

La jueza de Instrucción ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza para el detenido por una supuesta violación perpetrada en la madrugada de este sábado, día 11, en la vuelta del Castillo de Pamplona. No obstante, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), la jueza de guardia, titular de la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona, se inhibirá de la instrucción de la causa, que será asumida por la plaza número 2 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Pamplona.

El hombre ahora en prisión fue detenido como presunto autor de una agresión sexual con penetración a una mujer en la noche del viernes al sábado en la capital navarra, tras la agresión sexual que tuvo lugar en torno a las 4:45 horas, en la Vuelta del Castillo.

La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Pamplona ya rechazó este sábado los hechos en una declaración institucional, en la que mostró su "total rechazo y condena a esta agresión" y su "absoluto apoyo y solidaridad con la mujer y su entorno, además de máximo respeto para preservar sus derechos e intimidad".

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Concentración de protesta

Precisamente para las 21:00 horas de este domingo el Movimiento Feminista de Iruñerria ha convocado una concentración en la plaza del Castillo en protesta por las agresiones sexistas en lo que va de Sanfermines. También este domingo se ha conocido que en lo que va de fiestas han pasado por el punto de información sobre agresiones sexistas habilitado en la plaza del castillo 9.768 personas, un 23,4 % menos que en 2025, cuando acudieron 12.750.