Se investigan las causas
Muere el conductor de una furgoneta en un choque frontal con un turismo en la C-12 en Tortosa
Con esta víctima, ya son 76 las personas que han muerto este año en las carreteras catalanas
Muere un joven de 16 años al chocar un coche contra un árbol en Castellar del Vallès
El conductor de una furgoneta ha muerto este domingo por la mañana en un choque frontal con un turismo en la C-12, en Tortosa, según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico (SCT).
El aviso del accidente se ha recibido a las 08.33 horas, en el kilómetro 21,6 de la C-12, entre Aldover y la capital del Baix Ebre. Por causas que todavía se están investigando, un turismo y una furgoneta han colisionado frontalmente.
Como consecuencia del accidente, ha muerto el conductor del segundo vehículo. El conductor del turismo ha resultado herido menos grave y ha sido trasladado al Hospital Verge de la Cinta de Tortosa.
Con esta víctima, ya son 76 las personas que han perdido la vida este año en la red viaria interurbana de Catalunya.
A raíz del siniestro, se han desplazado cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, dos dotaciones de los Bombers de la Generalitat, dos ambulancias y el equipo de apoyo psicológico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
En cuanto a la afectación viaria, la carretera C-12 ha quedado totalmente cortada, con desvíos señalizados, hasta las 09.45 horas.
De las 76 víctimas mortales en accidentes en las carreteras catalanas, 30 son motoristas y 28 son ocupantes de turismos, furgonetas o camiones. Entre las víctimas mortales también hay nueve peatones, cinco ciclistas, tres conductores de tractor y uno de patinete.
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