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Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos
Mueren al menos 12 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)
Más de 84.000 personas han tenido que confinarse por incendios en Catalunya en menos de una semana: "Algunas no hacen caso y deciden huir por su cuenta"
EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España, como Almería, donde han muerto al menos 12 personas, según el balance provisional.
En Catalunya, los Bombers han logrado estabilizar un incendio declarado este sábado en Camarasa (Lleida) que afectado unas 22 hectáreas y obligó a confinar el núcleo de Fontllonga y a cortar la carretera C-13.
Continúa la lucha contra el incendio en Los Gallardos, que ha quemado 6.600 hectáreas
El Infoca y la Unidad Militar de Emergencias, entre otros medios, continúan este domingo luchando contra el virulento incendio en Los Gallardos (Almería), que ha quemado ya 6.600 hectáreas, aunque se ha conseguido estabilizar gran parte del perímetro del fuego, consolidando el avance hacia la normalidad.
Fruto de este esfuerzo, el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, anunció anoche el regreso seguro a sus hogares de más de 600 personas que permanecían evacuadas a causa del incendio así como el levantamiento del confinamiento que afectaba al municipio de Lubrín (Almería).
La Junta autoriza el regreso de más de 600 personas desalojadas por el incendio y 'desconfina' Lubrín
El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado a última hora de este sábado el "regreso seguro" de más de 600 personas a Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y al camping de Los Gallardos que habían sido desalojadas como consecuencia del incendio forestal declarado el pasado jueves en Los Gallardos. Además, ha anunciado que va a quedar levantado el "confinamiento" declarado en el municipio almeriense de Lubrín, y ello después de una reunión del comité de operaciones y de que el trabajo de ataque realizado durante la jornada frente a este incendio haya permitido "estabilizar gran parte del perímetro y seguir avanzando hacia la normalidad".
Una francesa figura entre las personas no localizadas tras el incendio de Almería
Una ciudadana francesa figura entre las personas no localizadas tras el incendio forestal declarado en Almería (España), informó este sábado el Ministerio francés de Asuntos Exteriores, que precisó que las autoridades españolas están llevando a cabo el proceso de identificación. Las fuentes del Ministerio de Exteriores confirmaron que la Embajada de Francia en Madrid y el Consulado General en Sevilla mantienen un contacto permanente con las autoridades nacionales y regionales españolas y están plenamente movilizados para prestar apoyo a la familia de la mujer. Fuentes del ministerio francés subrayaron que, por el momento, no existe confirmación de que la mujer haya fallecido y recalcaron que figura entre las personas cuya localización sigue sin haberse podido confirmar. El incendio ha causado al menos doce muertos y 18 heridos, cinco de ellos hospitalizados por quemaduras, uno en estado muy grave y otros cuatro graves.
Guardia Civil obtiene el perfil genético de los fallecidos en el incendio y los familiares viajan a España
El departamento de Biología del servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha obtenido el perfil genético de los doce fallecidos en el incendio de Los Gallardos. A pesar de ello, aún no han podido ser identificadas las víctimas, puesto que los familiares con los que se puede cotejar las muestras biológicas están viajando a España.
El Gobierno asumirá el coste del alojamiento de los desalojados
En cuanto al coste de estos alojamientos, el ministro Bolaños ha anunciado que lo asumirá el Gobierno central para evitar que esta situación suponga una carga económica para los pequeños ayuntamientos afectados.
Además, ha precisado que algunos de los vecinos han podido acceder este sábado de forma puntual a sus viviendas, bajo estrictas medidas de seguridad, para recoger enseres imprescindibles como medicinas o documentación. No obstante, ha incidido en que el regreso definitivo solo se autorizará cuando la dirección técnica del incendio garantice que no haya riesgos.
En relación con las víctimas, el ministro ha señalado que los restos mortales de las doce personas fallecidas permanecen en el Instituto de Medicina Legal y Forense de Madrid.
Allí continúan las labores de identificación, por lo que aún no puede confirmarse su identidad, nacionalidad ni si entre ellas hay menores de edad.
La mejora meteorológica acerca el control del incendio
Esta contención del fuego, que ha permitido no sumar más hectáreas calcinadas, ha sido posible gracias al trabajo realizado aprovechando la ventana meteorológica del día.
En este sentido, las previsiones apuntan a que se mantendrá una buena climatología durante la noche, tanto en rachas de viento como en niveles de humedad, un escenario que facilitará el ataque directo para intentar controlar definitivamente la emergencia.
Alrededor de 1.400 personas continúan desalojadas, aunque ninguna permanece en albergues municipales ya que se han reubicado en casas de familiares, en hoteles o en segundas residencias.
El incendio de Los Gallardos no avanza y la perspectiva de estabilización es favorable
El incendio forestal declarado en Los Gallardos (Almería) no ha aumentado su superficie quemada durante la jornada de este sábado, por lo que la perspectiva para poder estabilizarlo en las próximas horas se considera "favorable", aunque los equipos mantienen la máxima cautela ante la evolución del siniestro.
Tras una visita a la zona afectada, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado como "muy buena noticia" que la práctica totalidad de las viviendas situadas en el perímetro se encuentran a salvo.
En concreto, después de que la Guardia Civil haya revisado alrededor de 250 inmuebles sobre el terreno, se ha corroborado que la inmensa mayoría de las casas no presenta ningún tipo de afectación por las llamas.
Judit Bertran
Un incendio en Camarasa entra en espacio natural protegido y obliga a confinar a 14 personas
La simultaneidad de incendios sigue siendo uno de los grandes retos este verano para los Bombers de la Generalitat, que ya actúan sobre varios incendios activos en Catalunya este sábado. Con el fuego forestal de Sentmenat controlado este viernes tras afectar a una superfície de 200 hectáreas, ahora la preocupación del cuerpo se traslada al término municipal de Camarasa (Noguera, Lleida), donde otro incendio ha entrado en el espacio natural protegido del Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa y ha obligado a confinar a 14 personas del núcleo de Fontllonga.
Bombers ha activado hasta 55 dotaciones (11 aéreas y 160 efectivos) y cisternas de agua de los voluntarios del Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que, tras recibir el aviso poco después de las tres de la tarde, trabajan en una zona arbolada y campos de cereal entre el pantano de Camarasa y el núcleo de Fontllonga. Según datos provisionales, el fuego afecta a 21,8 hectáreas de terreno forestal que están divididas por la carretera C-13, que ha permanecido cortada entre Camarasa i Vilanova de Meià. Pulse aquí para saber más información.
Estabilizado el incendio de vegetación forestal en Aiguamúrcia (Tarragona)
La Guardia Civil mantiene las batidas entre Garrucha y Vera para localizar a posibles desaparecidos
La Guardia Civil mantiene el operativo de búsqueda entre Garrucha y Vera para localizar a posibles personas que pudieran haber quedado atrapadas por el incendio de Almería. Los agentes continúan realizando batidas en la zona afectada mientras refuerzan el control y aseguramiento del perímetro del fuego, además de mantener los dispositivos de seguridad, el control de accesos y el apoyo a las evacuaciones. El balance es de 12 personas fallecidas. Además, se ha denunciado ante la Guardia Civil la desaparición de siete personas y otras 16 continúan en paradero desconocido. El instituto armado insiste en la necesidad de respetar las órdenes de evacuación y las restricciones de acceso para no poner en riesgo a la población ni a los equipos de emergencia.
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