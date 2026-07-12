Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos

El Gobierno asumirá el coste del alojamiento de los desalojados

En cuanto al coste de estos alojamientos, el ministro Bolaños ha anunciado que lo asumirá el Gobierno central para evitar que esta situación suponga una carga económica para los pequeños ayuntamientos afectados.

Además, ha precisado que algunos de los vecinos han podido acceder este sábado de forma puntual a sus viviendas, bajo estrictas medidas de seguridad, para recoger enseres imprescindibles como medicinas o documentación. No obstante, ha incidido en que el regreso definitivo solo se autorizará cuando la dirección técnica del incendio garantice que no haya riesgos.

En relación con las víctimas, el ministro ha señalado que los restos mortales de las doce personas fallecidas permanecen en el Instituto de Medicina Legal y Forense de Madrid.

Allí continúan las labores de identificación, por lo que aún no puede confirmarse su identidad, nacionalidad ni si entre ellas hay menores de edad.