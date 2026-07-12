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Incendios forestales en Los Gallardos (Almería) y en Catalunya, última hora en directo: cifra de muertos, heridos y desaparecidos

Mueren al menos 12 personas en el incendio forestal de Los Gallardos (Almería)

Más de 84.000 personas han tenido que confinarse por incendios en Catalunya en menos de una semana: "Algunas no hacen caso y deciden huir por su cuenta"

Tragedia en Los Gallardos (Almería): carrera contra el reloj para extinguir el fuego

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Sara Fernández

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Daniela Cabeza

Jordi Grífol

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EL PERIÓDICO abre un hilo directo con la última hora de los incendios declarados en Catalunya y en otros puntos de España, como Almería, donde han muerto al menos 12 personas, según el balance provisional.

En Catalunya, los Bombers han logrado estabilizar un incendio declarado este sábado en Camarasa (Lleida) que afectado unas 22 hectáreas y obligó a confinar el núcleo de Fontllonga y a cortar la carretera C-13.

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