Los Bombers dan por controlado el incendio en Camarasa (Lleida) y levantan el confinamiento de Fontllonga

La simultaneidad de incendios sigue siendo uno de los grandes retos este verano para los Bombers de la Generalitat, que han actuado sobre varios fuegos activos en Catalunya este sábado. Con el de Sentmenat controlado este viernes tras afectar a una superfície de 200 hectáreas, la preocupación del cuerpo se ha trasladado al término municipal de Camarasa (Noguera, Lleida), donde otro ha entrado en el espacio natural protegido del Aiguabarreig Segre-Noguera Pallaresa y ha obligado a confinar a 14 personas del núcleo de Fontllonga. Este domingo sobre las 11.15 horas, los Bombers han dado por controlado el incendio y se ha levantado el confinamiento del núcleo de Fontllonga

Bombers ha activado hasta 55 dotaciones (11 aéreas y 160 efectivos) y cisternas de agua de los voluntarios del Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) que, tras recibir el aviso poco después de las tres de la tarde, han trabajado en la zona arbolada y campos de cereal entre el pantano de Camarasa y el núcleo de Fontllonga. Los equipos de extinción han dado prioridad al flanco izquierdo por su riesgo de abrirse y, además, se han concentrado numerosos medios en la calzada para garantizar que la cola del incendio no se extendiera, y lo han podido rodear con línea de agua para estabilizarlo a las 22:30 horas.

Según datos provisionales, el fuego ha afectado a 21,8 hectáreas de terreno forestal divididas por la carretera C-13, que se ha cortado entre Camarasa i Vilanova de Meià y cuya llanura situada debajo se ha quemado con gran intensidad. Un hombre ha sido trasladado al CAP de Balaguer herido leve.

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Mont-roig del Camp, Vilanova i la Geltrú y Aiguamúrcia

Sin embargo, la jornada no ha empezado con Camarasa. A media mañana, 15 dotaciones terrestres y 6 aéreas se han movilizado por un incendio de vegetación en Mont-roig del Camp (Baix Camp, Tarragona) que ha obligado el confinamiento de la zona del Casalot, la Marina, Costa del Zefir y la zona de las vías en el núcelo de Miami Platja hasta el mediodía. Este ha obligado el corte de la circulación de la R16 entre l'Aldea i l'Ametlla de Mar, de la carretera A-7 hasta pasadas las 14 horas entre Mont-roig del Camp y l'Hospitalet de l'Infant, y ha afectado a una superífice de 7 hectáreas, según datos de Agents Rurals. Los bomberos lo han dado por controlado a las cinco de la tarde.

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Poco después de la reapertura de la A-7 se ha declarado otro fuego de vegetación en la urbanización Racó de Santa Llúcia de Vilanova i la Geltrú (Penedès, Barcelona), que ha acabado controlado poco después con una afectación mínima. Cuatro personas han sido atendidas por el Sistema d'Emergències Mèdiques en estado leve y han sido dadas de alta 'in situ'.

A las 18:42 horas el cuerpo de emergencias ha recibido un aviso por un incendio de vegetación en Aiguamúrcia que ha sido estabilizado poco antes de las nueve de la noche. Los Bombers han activado 11 dotaciones terrestres y una aérea.

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Riesgo de incendios

Ante el alto riesgo de incendio forestal, los Agents Rurals habían elevado el nivel de peligro extremo (nivel 4) en 57 municipios de 13 comarcas, restringiendo el acceso a los espacios naturales de Montsec d'Ares, Montsec de Rúbies, Baronia de Rialb, Ribera Salada, Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montserrat, Montmell-Marmellar y Montsant.

Para este domingo, un total de 72 municipios de 14 comarcas estarán en el nivel máximo. Entre las comarcas más afectadas están la Noguera, Pallars Jussà, Priorat y Bages. Además, el nivel 3 del Pla Alfa se aplicará este domingo a 185 municipios de 20 comarcas y se mantendrán los ocho espacios naturales cerrados.

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Con la activación del nivel 3 del Plan Alfa, por peligro muy alto, quedan suspendidas todas las actividades con riesgo de incendio previamente autorizadas o comunicadas por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Los Agentes Rurales realizan una vigilancia exclusiva del cumplimiento de estas suspensiones y de prohibiciones como encender fuego en espacios abiertos, el uso de material pirotécnico, entre otras.

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La activación del nivel 4 del Plan Alfa, por peligro extremo de incendio forestal, determina que los Agentes Rurales realizan una vigilancia exclusiva de las medidas extraordinarias de la resolución de la titular del Departamento de Interior y Seguridad Pública.