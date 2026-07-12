Un incendio en Aiguamúrcia (Tarragona) arrasa 80 hectáreas: los Bomberos temen por las urbanizaciones

Los Bombers de la Generalitat trabajan con 67 dotaciones terrestres y 12 aéreas en otro incendio de vegetación forestal declarado en la Vall de l'Infern del municipio de Aiguamúrcia (Alt Camp, Tarragona) este domingo por la tarde que ya afecta a unas 80 hectáreas y avanza a una velocidad de 2 kilómetros por hora.

Declarado poco antes de las cuatro de la tarde, el incendio ha emitido focos secundarios a unos 200 metros de distancia y ha obligado a confinar a 2.500 personas en los términos municipales y las urbanizaciones de Bonany, Valldossera, Mas Bermell y Can Llenes, en Querol; Mas Gassons, en Aiguamúrcia; la Laguna y Torrelles de Foix. Protecció Civil ha pedido a los vecinos cerrar puertas y ventanas, no circular por la zona y, en caso de urgencia, llamar al 112.

Mapa de localización

Los medios aéreos están trabajando, por un lado, el flanco izquierdo, que tiene prioridad porque está avanzando hasta las urbanizaciones que están confinadas, y por otro, en el lado derecho porque hay presencia de focos secundarios. Además, también se concentran esfuerzos para evitar la expansión de la cola del fuego.

También se ha pedido la ayuda de dos aviones de gran capacidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Rindo Demográfico y han contado con el apoyo de los voluntarios de las Agrupacions de Defensa Forestal (ADF).

El fuego se mueve en dirección noroeste y ha saltado el primer eje de confinamiento previsto, la carretera T-224 que se ha cortado entre Aiguamúrcia y Querol, a pesar de que se espera que otros tramos de la vía sirvan para parar las llamas.

Incendio forestal en Vall d'Infern, en Aiguamúrcia . / Bombers

Cerca, hay un espacio de campos donde se está dirigiendo maquinaria pesada. Sin embargo, empujado por el viento de marinada, el incendio cuenta con unas condiciones muy favorables para su propagación: 32 grados de temperatura, un 30% de humedad y un viento sostenido de 8 kilómetros por hora y rachas de hasta 28.

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Según los cálculos efectuados por la unidad de Sistemas de Información Geográfica (GIS), el 97,37% de la zona afectada es de arbolado y el resto es matorral, y los Agents Rurals siguen trabajando sobre el terreno y con el Grupo de Apoyo Aéreo para hacer la valoración de la afectación del fuego, que tiene un potencial de quemar 400 hectáreas.